Como | Fisica per tutti con le lezioni gratuite dell' Insubria

ilgiorno

: Como ta a materia de fisica? Hsuddhahdhs — horrivel HDJAJJSJAJA - nemseimaiss : Como ta a materia de fisica? Hsuddhahdhs — horrivel HDJAJJSJAJA - corrieredicomo : Prorogata la borsa di studio per la fisica | Corriere di Como - lavorocomo : Addetto alla vendita -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Gli incontri si terrannonella sede del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia in via Valleggio 11 a, dalle ore 14.30 alle 16.00. L'ingresso è gratuito ma per motivi logistici, è ...