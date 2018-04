Comincia una nuova storia

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in - Kim : 'Una nuova storia Comincia adesso' : Moon passa confine Nord e ritorna a Sud con Kim - Poco prima dell'inizio dei colloqui è avvenuto il significativo fuoriprogramma con il presidente del Sud che mette piede nel territorio Nordcoreano. ...

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | Kim : “Una nuova storia Comincia adesso” : Storico summit tra le Coree, Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | Kim: “Una nuova storia comincia adesso” Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano Continua a leggere

Per una notte - Napoli è tornata agli anni 80. E ha riCominciato a sognare : Facendo le dovute proporzioni, se il Napoli allo scudetto ci dovesse arrivare davvero, la festa durerebbe giorni, settimane. Il metro di paragone è la notte appena passata. Passata sveglia in tutta la città e con più di 10 mila persone all’aeroporto ad aspettare gli eroi. Erano quasi le tre del mattino quando è atterrato l’aereo che riportava a casa la squadra partenopea dalla vittoria di Torino che ha sancito il ritorno a meno uno in classifica ...

Roma-Liverpool - Comincia la corsa al biglietto : per Micaela e Beatrice una fila da 36 ore. E spunta anche Lotito : Trentasei ore di fila per una notte di coppe e di campioni. I tifosi della Roma hanno cominciato a mettersi in coda sin da questa sera per riuscire nell'impresa di acquistare i biglietti di Roma-...

Comincia il campionato IRC Una sfida tra padre e figlio : Con il Rally Lirenas a Cassino prende il via la International Rally Cup , IRC, 2018. Uno dei due campionati di rally che in questi anni sono stai più gettonati dai piloti comaschi. Nelle ultime ...

Sea of Thieves : a una settimana dal lancio Cominciano a proliferare i cheater : Nonostante Sea of Thieves basi la sua esperienza più sull'esplorazione e sulla collaborazione tra pirati piuttosto che sulla competizione tra questi, sembra che il fenomeno dei cheater stia dilagano nei server del gioco. Il titolo piratesco di Rare si basa su un open world dove è possibile imbattersi in pirati nemici in ogni momento, e sembra che alcuni giocatori stiano utilizzando del software malevolo per ottenere un considerevole vantaggio ...

Fabrizio Frizzi : chi era - come ha Cominciato. Una vita con gli italiani. Ricordate tutto? Un esordio da giovanissimo e poi non solo tv… : La morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato tutti sgomenti. La notizia è arrivata come un colpo al cuore per la famiglia, la Rai e tutti i telespettatori che lo seguivano e amavano da anni, grazie a quel suo modo gentile e inconfondibile di “entrare in punta di piedi nella case degli italiani”, come diceva lui. Fabrizio Frizzi ha avuto una carriera incredibile in tv: ha esordito in Rai a soli 20 anni nella trasmissione “Il ...

“Finalmente!” - WhatsApp - due grandi novità. Cambia tutto - a Cominciare dalla funzione più usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...

GIOVANI ASSASSINI DELLA GUARDIA GIURATA/ "Padri complici" - si riComincia solo da una compagnia : "Un figlio viene come vuole lui": le agghiaccianti dichiarazioni dei genitori dei GIOVANI che hanno ucciso la GUARDIA GIURATA a Napoli. Per il figlio sono complici. ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 06:08:00 GMT)UCCIDE LA MADRE DI 101 ANNI E SI SUICIDA/ Colpa nostra, abbiamo smarrito la speranza di Péguy, di R. Persico17ENNE ACCOLTELLATO AL VOLTO A SCUOLA/ Un prof: ma noi siamo capaci di far vedere loro un'altra vita?, di R. ...

Monti : “È stata una lotta tra populisti. Ha Cominciato Berlusconi. Il mio governo fu la prima vittima” : Introdotte insieme, la flat tax e il reddito di cittadinanza aprirebbero la porta a «una strage degli innocenti» e disegnerebbero un mondo in cui «gli italiani di domani farebbero meglio a non nascere». Mario Monti lo dice con cautela, ben consapevole della gravità della sua profezia. Presi da soli, i due provvedimenti che il centrodestra e i grill...