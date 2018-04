Come vi sentite con un morto sulla coscienza? L' sms del prof suicida agli

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) "viad avere un?". È questo il testo del messaggio inviato, prima dirsi, dalessor Francesco Parillo. Destinatari dell'sms i suoi denuncianti: studenti che l'hanno accusato di molestie sessuali. Parillo si è tolto la vita ingerendo un mix di farmaci, dopo esser stato condannato in primo grado lo scorso 23 aprile a 3 anni di reclusione, per violenza sessuale su sei dei suoi alunni, che hanno raccontato di aver ricevuto carezze hard. Parillo aveva 53 anni e insegnava Anatomia degli animali domestici all'università Unicam di Matelica, in provincia di Macerata. Il contenuto del messaggio è apparso sul Messaggero, ed è stato reso pubblico dal legale dei denuncianti, Alessandro Mariani. Si legge sul Messaggero:"È triste per questa persona, ma ho detto ai miei clienti di non sentirsi responsabili. Non ...