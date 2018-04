Come truccare gli occhi azzurri per la primavera

vanityfair

(Di venerdì 27 aprile 2018) Sono la «signature» di Gigi Hadid, Jennifer Aniston, Blake Lively, Cameron Diaz, Charlize Theron. DiHollywood, praticamente, ne è piena. Ma lo è stata anche in passato. Pensiamo, per esempio alle iridi azzurro-ghiaccio di Grace Kelly che stregarono l’immaginario del regista Alfred Hitchcock, per non parlare degliazzurro-viola di Liz Taylor o di quellissimi di Virna Lisi. Quasi fossero le iridi passepartout per entrare a far parte del jet set. E, in effetti, non è un ipotesi poi così lontana. Sono, dunque, i «blue eyes» quelli più amati dal cinema? Forse, di certo lo sguardo «glaciale» truccato alla perfezione ha una resa spettacolare davanti alla telecamera. Diversamente anche queste iridi nascondono i loro punti deboli:«Se dobbiamo trovare un difetto è risaputo che rispetto agliscuri, glisono meno profondi e meno espressivi, ma ...