Clementino | «La coca mi aveva distrutto | la mia famiglia mi ha salvato»

Clementino : «Quando per colpa della cocaina non ero più io» : «È la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico qui con voi ragazzi, dove?». Siamo a Storie Digitali, il festival rganizzato da CultCity, diretto da Antonio Dikele Distefano e dedicato alle storie di successo del mondo del web, alla Fabbrica del Vapore a Milano. La platea è piena di giovani e il rapper Clementino fa una pausa, sul palco. Poi prosegue: «C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. ...

