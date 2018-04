Cinema in Atto | ottava puntata

IL PATTO DELLA MONTAGNA - In tour per i Cinema italiani : ... che poi è l'anima del Made in Italy! Ecco le prime date: cinema VERDI / CANDELO , BIELLA, lunedì 23 aprile, sale 1 e 2, 4 spettacoli: orari 20 – 20.30 – 22 – 22.30 cinema MASSIMO / TORINO mercoledì ...

Cinema in Atto - settima puntata : Cinema in Atto è una rubrica di Cinema settimanale dinamica, che parla e allo stesso tempo dà voce al pubblico e a chi fa parte della grande famiglia dei mille mestieri legati al Cinema. Fondazione ...

Come un gatto in tangenziale si conferma primo film del 2018 su Sky Cinema HD : Dopo un box office da record arriva in tv grazie a Sky e Vision Distribution a meno di 4 mesi dall’uscita nelle sale italiane “Come un gatto in tangenziale” segnando un nuovo primato su Sky Cinema: 1 milione e 94mila spettatori medi per il film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, prodotto da Wildside con Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, entrando nella top ten dei film italiani ...

“È morto”. Choc per milioni di fan. Commozione e lacrime per la scomparsa del famoso attore. Si è spento ad appena 49 anni. Il suo nome legato per sempre ad alcune della pagini più divertenti della storia del Cinema : Sono migliaia in queste ore i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social. Nessuno lo dimentica e nessuno lo farà. Il suo nome è stato legato ad alcune della pagini più divertenti della cinematografia moderna complice un fisico che non lo aiutava. Un sorriso dietro al quale si nascondeva un dolore e un disagio di cui pochi, evidentemente, si erano accorti. Verne Troyer, l’attore diventato famoso grazie al ruolo di Mini me nella ...

“Sono gay”. Bomba nel mondo del Cinema. Dopo settimane di pettegolezzi - il noto attore ha deciso di svelare a tutti il suo “segreto” più importante. Tutti a bocca aperta : Sono settimane che se ne parla. settimane che circola la voce. Ma sembrava si trattasse solamente di un gossip. E invece è la verità. È gay e lui, amatissimo vip, ha deciso di confessarlo a Tutti i suoi fan che, bisogna ammetterlo, sono rimasti abbastanza stupiti… Ma come mai la famosa (e giovane) star ha deciso di fare coming out? La “colpa” è di una canzone… Il ragazzo, Dopo aver ascoltato la canzone No tears left to cry di Ariana Grande, ha ...

Come un gatto in tangenziale - il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi in prima tv su Sky Cinema Uno HD : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche, Sky Cinema presenta in prima tv Come un gatto in tangenziale, il film diretto da Riccardo Milani (Mamma o Papà?, Scusate se esisto) con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, prodotto da Wildside con Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, lunedì 16 aprile dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Il film, uscito in sala lo scorso 28 dicembre, è ...

Sukita - il fotografo di David Bowie 'Il segreto di un ritratto Azzeccare il momento buono' - Cinema - Spettacoli : 'Sono stato un fotografo tutta la vita. Di immagini ferme e di immagini in movimento'. Con questa semplicità tutta orientale Sukita Masayoshi risponde alla domanda come è cambiata la sua professione ...

“Siamo scioccati”. Tragico lutto nel Cinema. L’attore - tra i più amati - è morto a soli 36 anni. Tutti stravolti dalla notizia : lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 36 anni spezzando il cuore di Tutti. La notizia del decesso è stata confermata dall’agente delL’attore che ha fatto sapere: “Siamo profondamente amareggiati per la morte di Alex, un uomo stupendo nonché attore talentuoso. I nostri pensieri più affettuosi vanno alla sua famiglia. A Tutti voi chiediamo di rispettare la privacy di un momento tanto doloroso”. Alex Beckett ci ha lasciati, aveva 36 ...

Bambini 2017 - il giocattolo resta il Top. Ma vanno forte i libri. Crolla il Cinema : MILANO - I genitori con figli sanno bene che fanno parte di un mercato gigantesco. Un mercato da 3,3 miliardi di euro, che è pari somma la spesa dagli italiani per i Bambini in età 3-13 anni , 6,2 ...

Varese - 'Il Cinema e io' di Fantoni Minnella - un amore fatto di visioni e passioni : Ti potrebbero interessare anche: Varese, Cronaca di un amore, il libro sul cinema di Maurizio Libri, 'La musica che abbiamo attraversato',… Varese, 'La musica che abbiamo attraversato', il 11 ...

Cinema in Atto - quarta puntata : ... youtuber e scrittrice, autrice del romanzo Succede , da cui è trAtto il film A casa di Paolo Pollo Cioni, Attore di Cinema, televisione, teatro, disegnatore, artista A teatro, tra i molti spettacoli,...

Terence Hill/ Al Cinema con 'Il mio nome è Thomas' : "Non volevo fare l'attore - ma a 79 anni ancora sul set" : Terence Hill, in una lunga intervista al Corriere, svela: "Non volevo fare l'attore ma lo sportivo". A 79 anni è di nuovo sul set col film "Il mio nome è Thomas"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:25:00 GMT)

“In fin di vita - ha tentato il suicidio”. Cinema sotto choc. L’attore - idolo di milioni di giovani - è ora in ospedale - la sua vita è appesa a un filo : Sarebbe in condizioni disperate, ricoverato nel reparto rianimazione a metà tra la vita e la morte, L’attore americano icona di divertimento e sorriso. L’uomo, 41 anni, avrebbe tentato il suicidio nella tarda serata di lunedì. La notizia è trapela solo ora, a riportarla è il sito Tmz, che da sempre segue da vicino la vita delle stelle di Hollywood. Verne Troyer, conosciuto al grande pubblico grazie al ruolo di Mini Me, il clone del dottor ...