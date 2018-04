Cina | ' necessario promuovere soluzione politica alla questione palestinese'

MediCina : scoperto il “kit” necessario per la rigenerazione del cuore : La Cardiopatia Ischemica e lo Scompenso Cardiaco sono la prima cause di morte e di ospedalizzazione nel mondo occidentale. La Medicina rigenerativa basata sulla caratterizzazione biologica e sull’utilizzo terapeutico delle cellule staminali ha avuto un impatto enorme nello studio della biologia umana, soprattutto per le sue potenzialità nella cura di diverse forme di malattie cronico-degenerative come lo Scompenso Cardiaco. La Medicina ...