Cina | killer scuola è ex studente | vendetta per bullismo

Cina - STRAGE A SCUOLA : ACCOLTELLA E UCCIDE 7 BAMBINI/ Ultime notizie : killer potrebbe essere ex studente : CINA, uomo armato di coltello UCCIDE 7 BAMBINI: fermato. Il killer ne ha feriti altri 19, tutti ragazzini delle medie. Nel Paese non è un episodio isolato, ecco i precedenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:15:00 GMT)

25 anni - studente - solitario e problematico. AffasCinato dalle stragi. Cosa sappiamo del killer di Toronto : Il conducente-killer di Toronto, che con un furgone bianco preso a noleggio ha fatto strage di passanti su di un marciapiede, ora ha un nome e cognome. Dopo essere stato arrestato è stato identificato in Alek Minassian, 25 anni, cittadino canadese forse di origini armene.Il bilancio dell'attacco intanto è salito a 10 morti e 15 feriti, di cui quattro in condizioni gravi. Chi è stato travolto dalla folle corsa a 70 chilometri ...

Follonica - sparatoria in strada : morto un 42enne - arrestato il killer. «Lite per viCinato» - feriti due passanti : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove un uomo di 42 anni, Salvatore De Simone, albergatore titolare dell'Hotel Stella, è morto e altre due persone sarebbero rimaste...

Follonica - sparatoria e caos in strada : morto un 42enne - arrestato il killer. «Lite per viCinato» - ferite due persone : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove un uomo di 42 anni, Salvatore De SImone, è morto e altre due persone sarebbero rimaste gravemente ferite, raggiunte da colpi di...

Bari - batterio killer Pneumococco/ Morta giovane madre non vacCinata : Una donna di 34 anni madre di due figli è Morta all'ospedale di Bari in seguito a una infezione killer da Pneumococco, la vaccinazione poteva salvarla(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:54:00 GMT)

Smantellata psico-setta dieta macrobiotica - Ancona/ Il guru Mario Pianesi "Dottori killer : la mediCina uccide" : Stroncata una setta macrobiotica che aveva ridotto in schiavitù gli adepti, obbligandoli a mangiare cibi che avrebbero dovuti guarirli da gravi malattie. Costretti a non prendere medicine(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:15:00 GMT)