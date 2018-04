“Ci sono donne e donnette…” Amici | è bagarre social Nel mirino sempre lei | Heather

Toronto - furgone su un gruppo di pedoni : “Ci sono dei morti e almeno otto feriti”. Arrestato il conducente : Un furgone bianco è piombato su un gruppo di pedoni a Toronto, in Canada. almeno otto sono rimasti feriti e secondo i media locali ci sono anche dei morti. Arrestato il guidatore. L’episodio è avvenuto mentre in città si stanno svolgendo i lavori del G7 dei ministri degli Esteri. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il mezzo ha improvvisamente superato la barriera che separa Yonge street dall’area pedonale e ha travolto ...

Siria - scoperta fossa comune nell’ex capitale dell’Isis : “Ci sono almeno 200 corpi” : La fossa era stata scavata sotto un campo di calcio a Raqqa, vicino all'ospedale in cui i combattenti del Califfato si erano trincerati prima di essere cacciati dalla città nell'ottobre del 2017 dalle forze occidentali.Continua a leggere

Barbara d’Urso : “Ci sono già due flirt al Grande Fratello” : Grande Fratello: Barbara d’Urso rivela che Filippo e Alberto hanno puntato già alcune ragazze Durante la puntata di oggi, mercoledì 18 Aprile, di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha fatto una prima rivelazione su due concorrenti della casa del Grande Fratello. Al secondo giorno nella casa parte il primo gossip. La conduttrice di entrambi i popolari […] L'articolo Barbara d’Urso: “Ci sono già due flirt al Grande ...

ALESSIA MARCUZZI - CANNAGATE ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Coinvolta la figlia : “Ci sono stata male” (Verissimo) : ALESSIA MARCUZZI, CANNAGATE ISOLA Dei FAMOSI 2018: “I miei voti ai cinque finalisti” (Verissimo). La conduttrice del reality show, ospite ieri pomeriggio presso gli studi di Verissimo(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Surriscaldamento globale - gli esperti : “Ci sono importanti interessi economici” : “Il protocollo di Kyoto e’ inutile poiche’ si basa su un’affermazione non certa, non e’ possibile individuare nell’uomo la causa principale del Surriscaldamento globale e dei cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi due secoli. La limitazione delle emissioni di Co2 da parte dei governi, con tasse onerose per le industrie e i singoli cittadini, limita la prosperita’ dei territori e non risolve i veri ...

Algeria - si schianta con aereo militare con 200 persone a bordo : “Ci sono vittime” : Un aereo militare con più di 200 persone a bordo è precipitato a pochi chilometri a sudovest di Algeri e secondo i media locali ci sarebbero “vittime”. Il velivolo precipitato era un aereo prodotto dalla russa ‘Ilyushin‘. Secondo fonti di sicurezza, l’aereo è del tipo Aliochin ed è destinato alla logistica. Come riferisce l’emittente ‘al-Arabiyà, la maggior parte dei passeggeri a bordo erano militari. ...

Cinema - il regista Luchetti sul nuovo film Io sono tempesta : “Cito Kubrick e Rosi - non per presunzione ma per divertire” : “Sì ho copiato. Citare è la cosa più facile che possiamo fare, perché significa rubare le cose da altri. Spero di non essere stato presuntuoso facendo passare cose non mie per mie. Ho fatto tutto in funzione del divertimento, anche per capire anche meglio il tono del film che è un film anche pop”, scherza il regista de Io sono tempesta, Daniele Luchetti, ospite nella redazione del Fatto.it assieme agli attori Marco Giallini ed Elio Germano. Le ...

“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...

Tennis - parla Corrado Barazzutti : “Ci sono stati anni in cui non abbiamo avuto giovani che potessero garantire un ricambio” : A margine della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia hanno parlato alla “Gazzetta dello Sport” i due capitani, ovvero Corrado Barazzutti e Yannick Noah: per entrambi parole che guardano al futuro più che a quanto accaduto a Genova. Il capitano azzurro ha tracciato le linee guida per il movimento italiano, mentre il transalpino ha parlato dell’avvenire della competizione. Barazzutti ha dichiarato alla Rosea: “Anche se ...

Terremoto - il sindaco di Camerino : “Ci sono basi solide per ricostruire” : “Il futuro e’ adesso e non esiste futuro senza presente”: a dirlo e’ il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui che prende in prestito le parole di un vecchio detto per sottolineare che la ricostruzione delle zone colpite dal sisma deve iniziare “da basi solide e concrete che dobbiamo mettere adesso”. “Il vero punto di partenza su cui basare la ricostruzione reale del nostro territorio – spiega Pasqui ...

Furgone su folla a Munster : “Ci sono morti e feriti” : Munster, 7 apr. (AdnKronos/dpa) – Diverse persone sarebbero morte dopo che un Furgone si è lanciato sulla folla a Munster, nella Germania occidentale. A riferirlo è la polizia locale su Twitter: “Ci sono – scrivono – morti e feriti. Si prega di evitare la zona”. Secondo fonti di polizia citate dal sito rp-online, il bilancio attuale delle vittime sarebbe di 3 morti e almeno 30 feriti. Stando quanto riferito, si ...

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...