“Ci siamo” UeD | Nicolò e la scelta | tutto pronto per la fine del trono di Brigante

(Di venerdì 27 aprile 2018) A ”Uomini e Donne” è quasiper ladi. Il tronista deve scegliere tra le corteggiatrici rimaste in studio: Marta Pasqualato e Virginia Stablum, l’ex fidanzata di Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez. Laandrà in onda su Canale 5 mercoledì 2 maggio e avverrà a porte chiuse. La redazione di Uomini e Donne, esattamente come accaduto con ladi Paolo Crivellin, ha deciso di non dare alcuna anticipazione e di mostrate ilmercoledì 2 maggio nella puntata dedicata proprio alladi. Ma sul web c’è un nome che circola con insistenza ed è quello di Marta. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni i momenti trascorsi tra Virginia esono stati particolarmente bollenti, al punto che il giovane ha lasciato intendere che la corteggiatrice voleva dormire a tutti i costi ...