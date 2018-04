Chi sono i bambini indaco?

"Le comunità locali sono indifese e i coltivatori diventano sChiavi" : ... fenomeno in espansione, servono regole Gianfranco Cattai è il presidente di Focsiv, che raggruppa 80 tra Ong, associazioni, cooperative e ordini religiosi attive in 85 Paesi del Sud del Mondo. Che ...

Sulle diverse ipotesi di governo i sondaggi sono molto Chiari : Mentre si chiude quella che doveva essere l’ennesima “settimana decisiva” per sciogliere il nodo del futuro governo, la situazione politica sembra pian piano mostrare segni di evoluzione. Non solo per quanto riguarda gli atteggiamenti dei vari leader di partito, con gli ultimi sviluppi che sembrano archiviare definitivamente (?) la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini e i ...

SCUOLA/ Delegittimazione dell'autorità - Chi sono i veri complici dei bulli? : I casi di bullismo verso studenti e prof stanno aumentando. Le responsabilità sono complesse e diffuse, non solo dei singoli. Il contesto è determinante. Come agire? NAZARIA MARIA PERSIA(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Violenza in classe, i mea culpa che qualcuno deve fare (al Miur), di G. RagazziniSCUOLA/ Troppo benessere ricevuto, la zavorra che affonda il desiderio dei giovani italiani, di A. Rosina

Gallivaggio - sulla montagna ci sono circa 5mila metri cubi instabili a risChio crollo : Si è riunita oggi, negli uffici della Comunità montana di Chiavenna, l'Unità di crisi per la frana di Gallivaggio, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo che da giorni ha determinato il semi-...

Turner Prize 2018 - ecco Chi sono i finalisti d - : CARLOTTE PRODGER Scozzese, del 1974, Carlotte Prodger è stata elogiata dalla critica del Turner Prize per la sua capacità di rappresentare il mondo con i suoi problemi politici, religiosi e d'...

Attesi cinquemila inglesi - 1000 sono a risChio : ANSA, - ROMA, 26 APR -sono circa 5mila i tifosi ospiti Attesi per la semifinale di ritorno Roma-Liverpool in programma all'Olimpico mercoledì sera. Tra questi quasi mille dovrebbero essere ultrà e ...

Roma-Liverpool : attesi 5 mila tifosi inglesi - 1000 sono 'a risChio' : ROMA - sono circa 5 mila i tifosi ospiti attesi per la semifinale di ritorno Roma-Liverpool in programma all'Olimpico mercoledì sera. Tra questi quasi mille dovrebbero essere ultrà e dunque ...

SChick : "Non possono accadere queste cose" : 'Dopo quanto avvenuto a Liverpool dobbiamo ricordare che si tratta solo di calcio, bisogna avere rispetto per tutti, non possono succedere queste cose'. Così l'attaccante della Roma, Patrik Schick, ...

Scontri Liverpool - SChick : 'È solo calcio - non possono succedere cose di questo tipo' : 'Dopo quanto avvenuto a Liverpool dobbiamo ricordare che si tratta solo di calcio, bisogna avere rispetto per tutti, non possono succedere queste cose'. Così l'attaccante della Roma, Patrik Schick, ...

MarChionne : 'Le possibilità che resti in Fca dopo il 2019 sono fra zero e nessuna' : LONDRA - DLa possibilità che Sergio Marchionne resti in Fca dopo il 2019 è 'tra zero e nessuna'. Lo ha detto l'amministratore delegato durante la conference call con...

I Nuovi OcChiali Smart Spectacles 2.0 Sono Ufficiali : Costano 174 € - Sono Più Comodi E Impermeabili : Sono stati presentati ufficialmente i Nuovi Occhiali Smart Spectacles 2.0 di Snapchat. Prezzo, caratteristiche, scheda tecnica e novità dei Nuovi Occhiali Spectacles 2.0. Tutto quello che devi sapere sugli Spectacles 2.0 Spectacles 2.0 – 2018 Come ampiamente anticipato dai rumors, poche ore fa Sono stati presentati ufficialmente i Nuovi Occhiali “Smart” di Snapchat, gli Spectacles 2.0. Si tratta della […]

ERMAL META E SILVIA NOTARGIACOMO SI SONO LASCIATI/ L'annuncio a poChi giorni dell'Eurovision Song Contest : ERMAL META e SILVIA NOTARGIACOMO si SONO LASCIATI: “I dettagli riguardano solo lei e me…”, durante una intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha svelato di essere tornato single.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:08:00 GMT)

Incidente Siracusa - gravissima la 18enne sbalzata fuori dall’auto. Chi sono le tre vittime : Cristina Marino lotta per la vita al Cannizzaro di Catania. Non sa ancora che suo fratello Giuseppe, la cognata Chiara Carrubba, 20 anni, incinta, e il suo fidanzato Giovanni Violano, hanno perso la vita nel terribile Incidente che ieri pomeriggio si è verificato tra Floridia e Cassibile.Continua a leggere

Sei scudetti sono poChi Contestata la Signora : I n questi giorni, dopo 22 anni, si è consumato l'addio di Arsène Wenger dall'Arsenal. L'allenatore alsaziano ha vinto meno di quello che avrebbe meritato: 3 Premier, 7 FA Cup, 7 Charity Shields , la ...