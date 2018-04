Chi era Lord Mountbatten | di cui il figlio di William e Kate porterà il nome

Inter-Juve - Allegri : 'Se gioChiamo con entusiasmo e spensieratezza sarà scudetto' : Dopo il ko contro il Napoli che ha ridotto ad un solo punto il vantaggio dei bianconeri sulla squadra di Sarri, la Juventus si gioca gran parte dello scudetto nel match di San Siro contro l'Inter, in ...

Scontri Expo 2015 - arChiviata indagine su 45 antagonisti : “Non erano black bloc” : Quarantacinque antagonisti e anarchici, indagati per la guerriglia urbana che si scatenò a Milano nel giorno dell’apertura di Expo 2015, non andranno a processo. Il giudice per le indagini preliminari, Gennaro Mastrangelo, ha accolto la richiesta di archiviare tutte le posizioni avanzata un anno fa dai pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, e Piero Basilone. I 45 giovani, tra cui quattordici greci, erano accusati di devastazione ...

“Ecco Chi doveva essere don Matteo”. Che retroscena! Dopo 11 edizioni si scopre che la parte del prete non era destinata a Terence Hill - ma a un altro grande nome della tv : Una delle serie televisive più amate e attese dagli italiani ogni volta che la notizia di una nuova stagione in arrivo fa capolino sulle pagine dei giornali. E un personaggio entrato ormai definitivamente nell’immaginario collettivo, già al centro di migliaia di meme in rete. Parliamo ovviamente di Don Matteo, la Fiction di Rai Uno con Terence Hill e Nino Frassica che racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto ...

AMICI 17 SERALE 2018/ Valentina VerdecChi risChia l'eliminazione sabato? : AMICI 17 SERALE 2018, ecco gli ospiti della quarta puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, da Emma Marrone a Stash and The Kolors e Alessandra Amoroso.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:54:00 GMT)

Il terzo figlio di William d’Inghilterra e Kate Middleton si Chiamerà Louis Arthur Charles : La famiglia reale britannica ha annunciato che il terzo figlio di William d’Inghilterra e Kate Middleton, nato lunedì, si chiamerà Louis Arthur Charles. Il suo nome da reale sarà principe Louis di Cambridge. Gli altri figli della coppia si chiamano George, The post Il terzo figlio di William d’Inghilterra e Kate Middleton si chiamerà Louis Arthur Charles appeared first on Il Post.

Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio - reati commessi quando erano a capo di Monte dei PasChi di Siena : Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio quando lavoravano per la banca Monte dei Paschi di Siena, di cui Viola è stato amministratore delegato e Profumo presidente tra il 2012 e The post Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio, reati commessi quando erano a capo di Monte dei Paschi di Siena appeared first on Il Post.

Leni Riefenstahl - Chi era la regista di Hitler - Foto : ... Olympia , 1938, , un mix di attenzione estetica, sport e propaganda: incentrato sui Giochi olimpici estivi del 1936 a Berlino, è considerato uno dei migliori film dedicati allo sport . Olympia fu ...

Il trio ''appassionante''/ Chi sono?Mara TanChis - Stefania Francabandiera e Giorgia Villa a Matrix Chiambretti : Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa: una ciociara, una sarda e una pugliese compongono il "trio Appassionante": famose a livello mondiale con la versione di Nessun Dorma.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:31:00 GMT)

Atletica - la IAAF cambia le regole sull'androgenismo! Ridotti i livelli di testosterone - Caster Semenya risChia la carriera : Ad approfondire la vicenda è Stephane Bermon del dipartimento di scienza e medicina della IAAF: ' Le ultime ricerche che abbiamo intrapreso e i dati che abbiamo compilato mostrano che c'è un ...

Fca vicina ad azzerare il debito. MarChionne conferma l'uscita : Ora resta solo da capire di quale colore sarà la cravatta che Sergio Marchionne indosserà, l'1 giugno, all'Investor Day di Balocco. Dai conti del primo trimestre, infatti, sembra essere evidente che l'...

Atletica - la IAAF cambia le regole sull’androgenismo! Ridotti i livelli di testosterone - Caster Semenya risChia la carriera : Dal 1° novembre tutte le atlete con un livello di testosterone naturalmente elevato dovranno ridurlo e mantenerlo per almeno sei mesi entro i 5 nmol/l se vorranno partecipare ad eventi internazionali in gare di mezzofondo (dai 400 ai 1600 metri, ostacoli compresi). Questa è la nuova norma varata dalla IAAF, Federazione Internazionale di Atletica leggera. Il provvedimento in merito all’iperandrogenismo, studiato a lungo dopo il noto caso ...

Pupo/ Tornerà a parlare di Fabrizio Frizzi? (Matrix Chiambretti) : Pupo, Tornerà a parlare di Fabrizio Frizzi dopo le parole contro il mondo dello spettacolo nei giorni subito dopo la morte del famoso conduttore italiano. (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Corea - Svezia o Panama? Chi vincerà i «Mondiali dell'Economia» : Mosca, 15 luglio, Stadio Luzhniki. Riuscireste a immaginare una finale dei Mondiali di Calcio che possa mettere una di fronte all'altra Panama e Corea del Sud? Sicuramente no. Neanche i bookmaker, che ...

Come truccare gli ocChi azzurri per la primavera : Sono la «signature» di Gigi Hadid, Jennifer Aniston, Blake Lively, Cameron Diaz, Charlize Theron. Di occhi azzurri Hollywood, praticamente, ne è piena. Ma lo è stata anche in passato. Pensiamo, per esempio alle iridi azzurro-ghiaccio di Grace Kelly che stregarono l’immaginario del regista Alfred Hitchcock, per non parlare degli occhi azzurro-viola di Liz Taylor o di quelli azzurrissimi di Virna Lisi. Quasi fossero le iridi passepartout per ...