Cestino Milka in regalo per i 192 anni del marchio | azienda chiarisce tutto

(Di venerdì 27 aprile 2018) Unstracolmo di snack al cioccolato inè il sogno un po' di tutti, inutile negarlo. Facendo leva sulla golosità degli italiani, ecco che un messaggio bufala su WhatsApp sta circolando in queste ore, promettendo per i 192del noto brand un omaggio con i fiocchi: peccato non sia vero e dietro l'accattivante nota si nasconda un nuovo tentativo di truffa. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta.Iltanto agognato non è affatto in. Il messaggio WhatsApp con protragonista il goloso omaggio, presenta il solito link che dovrebbe servire ad accaparrrarsi il dolce dono. Niente di più falso: il collegamento incluso nella nota, solo all'apparenza ufficiale, fa atterrare i malcapitati su un finto sito delappunto dove, con la solita scusa del questionario da compilare, si forniscono preziosi dati personali a ignoti che sicuramente ...