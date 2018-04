Cessa allarme valanghe | riaperta strada a Bionaz

Allarme CGIA : neCessaria manovra da almeno 18 - 5 miliardi. Imposte per 60 miliardi nuove. Lista : Più che di sogni o di imprese irrealizzabili, l'Italia dovrebbe fare i conti con una situazione economica che non decolla e che, nonostante la crescita degli ultimi anni non ha risolto i problemi.

Furgone sospetto - allarme Cessato| : Traffico bloccato per poco meno di un’ora all’altezza di via Swimburne. Intervento di artificieri, vigili del fuoco e polizia municipale. Il veicolo con targa francese è risultato rubato

San Secondo - allarme Rocca : "NeCessari interventi - fondi statali e mecenati nel mondo privato" : L'articolo San Secondo, allarme Rocca: "Necessari interventi, fondi statali e mecenati nel mondo privato" sembra essere il primo su ilParmense.net....

Cessato l'allarme a Fano : rimossa la bomba - evacuati in 23mila : Roma, 14 mar. , askanews, E' stato neutralizzato e rimosso la scorsa notte l'ordigno della Seconda guerra mondiale trovato a Fano , Pesaro-Urbino, durante dei lavori sul Lungomare Sassonia. L'...

Fano - ordigno bellico portato in alto mare : Cessato allarme - 20mila persone tornano a casa : cessato allarme a Fano, dove ieri nel corso di alcuni lavori in viale Ruggeri era stato ritrovato un ordigno bellico e per consentire le operazioni di rimozione erano state evacuate circa 20mila ...

Fano - ordigno bellico portato in alto mare : Cessato allarme - 20mila persone tornano a casa : cessato allarme a Fano, dove ieri nel corso di alcuni lavori in viale Ruggeri era stato ritrovato un ordigno bellico e per consentire le operazioni di rimozione erano state evacuate circa 20mila ...

Fano - rimossa all’alba la bomba innescata per errore. Il sindaco : “Cessato allarme” : Circa 23000 persone a Fano, nelle Marche, hanno dovuto lasciare le loro case dopo il ritrovamento di una bomba della Seconda guerra mondiale che era stata innescata accidentalmente. Stamane l’ordigno è stato rimosso dagli artificieri dell’Esercito. Le scuole restano chiuse.Continua a leggere