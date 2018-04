CERVELLI DI MAIALE IN VITA PER 36 ORE FUORI DAL CORPO La tecnica BrainEx spiegata dai

CERVELLI di maiale sono stati tenuti in vita - fuori dal corpo - per 36 ore : Un risultato dei ricercatori di Yale mostra la possibilità di rianimare e tenere in vita questi Cervelli in laboratorio, tramite nuove tecniche

CERVELLI di maiale sono stati tenuti in vita (fuori dal corpo) per 36 ore : (Foto: Pixabay) Tenere in vita Cervelli di maiale fuori dal corpo dell’animale per più di un giorno. È quanto ottenuto dai ricercatori della Yale University, che hanno presentato il loro risultato in un convegno di neuroscienze organizzato dai National Institutes of Health statunitensi. Il team è riuscito a rianimare e tenere attivi questi Cervelli per 36 ore, tramite complesse tecniche di irrorazione sanguigna. Miliardi di cellule nel ...