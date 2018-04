Cervelli di maiale in vita per 36 ore fuori dal corpo E se la morte fosse messa in

Cervelli DI MAIALE IN VITA PER 36 ORE FUORI DAL CORPO/ La tecnica BrainEx spiegata dai ricercatori di Yale : CERVELLI di MAIALE in VITA per 36 ore FUORI dal CORPO, neuroscienze, straordinaria scoperta a Yale. Un gruppo di ricercatori dell’Università, ha riattivato 200 CERVELLI: ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:08:00 GMT)

Cervelli di maiale sono stati tenuti in vita - fuori dal corpo - per 36 ore : Un risultato dei ricercatori di Yale mostra la possibilità di rianimare e tenere in vita questi Cervelli in laboratorio, tramite nuove tecniche