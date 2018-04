Centro Padri Trinitari a Venosa | terapie d' eccellenza per disabilità

dire

: Sono un centinaio in tutto gli ospiti del Centro di riabilitazione e formazione professionale Padri Trinitari di Ve… - Agenzia_Dire : Sono un centinaio in tutto gli ospiti del Centro di riabilitazione e formazione professionale Padri Trinitari di Ve… - CorsoAltoviti : RT @SenatoStampa: #Parleu2017EE. Il Presidente del Senato #AlbertiCasellati interviene alla sessione plenaria della Conferenza dei Presiden… - EBenfatto : RT @SenatoStampa: #Parleu2017EE. Il Presidente del Senato #AlbertiCasellati interviene alla sessione plenaria della Conferenza dei Presiden… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Per ragioni legate all'economia della nostra città, ma anche per ragioni legate alle tante famiglie che riescono a trovare un punto di approdo per queste persone che altrimenti non sarebbero ben ...