C’è un altro Renzi pronto a scendere in campo Con la maglia del Genoa 

(Di venerdì 27 aprile 2018) C’è un altro Renzi che in queste ore sta salendo alla ribalta e anche in questo caso si parla di una discesa ine di una personalità forte. Da vero leader. Il Secolo XIX ha raccontato le vicende che riguardano il primogenito di Matteo, Francesco, che ha terminato con successo un provino con il Genoa Calcio. Attaccante, classe 2001, il giovane Renzi si è già distinto con la maglia dell’Affrico, società dilettantistica di Firenze, diventando capocannoniere nel girone C degli allievi regionali. Reti che sono valse una convocazione per la Nazionale Under 17 dilettanti e l’attenzione di diverse squadre professionistiche della Regione Toscana. Il provino a Voltri Il giornale di Genova ha scritto che, durante i due giorni passati con gli Allievi Nazionali rossoblù, Francesco Renzi ha ricevuto più di un ...