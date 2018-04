C’è un altro Renzi pronto a scendere in campo. Con la maglia del Genoa : C’è un altro Renzi che in queste ore sta salendo alla ribalta e anche in questo caso si parla di una discesa in campo e di una personalità forte. Da vero leader. Il Secolo XIX ha raccontato le vicende che riguardano il primogenito di Matteo, Francesco, che ha terminato con successo un provino con il Genoa Calcio. Attaccante, classe 2001, il giovane Renzi si è già distinto con la maglia dell’Affrico, ...

Elezioni 2018 - la posta in gioco era mandare a casa Renzi e Berlusconi. Inutile ogni altro voto : Una mia amica di Genova, che stimo molto, mi scrive: «Sono davvero molto dispiaciuta. Mi auguravo che tu condividessi le posizioni di Potere al Popolo». Anche un altro amico, molto attivo per «PaP» mi ha supplicato di dare una mano a farlo votarlo. Il risultato è inesistente. Non basta avere alcuni temi «popolari e giusti» per fare una lista elettorale. «Potere al Popolo» è stata la riedizione di Rifondazione Comunista, cioè l’idea ...

M5S - GRILLO SFOTTE RENZI/ "Poteva restare un altro po' al Pd...". E sul governo : "Decide Di Maio" : M5s, GRILLO SFOTTE RENZI: il fondatore del movimento 5 stelle prende in giro Matteo RENZI dopo l'annuncio delle sue dimissioni. Poi passa a Di Maio la patata bollente delle alleanze.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 19:17:00 GMT)

Caiata escluso da M5s non molla. Renzi : farò il senatore ma spero anche altro : Il candidato cinquestelle, indagato per riciclaggio ed espulso dal movimento per aver mentito sulle indagini scrive su facebook : non mi ritiro Da Firenze il segretario Pd respinge l' ipotesi di un ...

altro che aumenti per i prof : Renzi si riprende gli 80 euro : «Con l'aumento contrattuale chi ha avuto gli 80 euro di bonus non li perderà, non è mai stato messo in dubbio». La promessa è firmata Marianna Madia e la rassicurazione, rilanciata anche dai sindacati, riguarda un problema tutt'Altro che marginale. Il rischio che i benefici derivanti dal nuovo contratto si trasformino in un boomerang o in una polpetta avvelenata, andandosi a divorare il bonus degli 80 euro, ...

Renzi : offerta commerciale di Berlusconi a M5S - per noi la politica è altro : Renzi: Berlusconi fa offerta commerciale a impresentabili M5S, questo dovrebbe far riflettere gli elettori Roma – Matteo Renzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital. “Agli impresentabili... L'articolo Renzi: offerta commerciale di Berlusconi a M5S, per noi la politica è altro su Roma Daily News.

Calciomercato : Juventus-Florenzi - un altro Pjanic? : 1 di 3 Successiva TORINO - Sui piatti della bilancia del mercato 'ballano' due opzioni: rinnovo del contratto da un lato; partenza dall'altro. E non è detto che il primo escluda la seconda, a ...