Cav | Salvini leale e non riapre forno M5S

Salvini - non lascerò Cav : ANSA, - SPILIMBERGO , PORDENONE, , 27 APR - "I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare ...

Salvini - nessuna minaccia da Tv Cav : ANSA, - SPILIMBERGO , PORDENONE, , 27 APR - "Non mi sento assolutamente minacciato dalle Tv di Berlusconi". Lo ha detto Matteo Salvini a Spilimbergo commentando le affermazioni di Luigi Di Maio. "...

Salvini stoppa telenovela M5s-Pd. Cav difende aziende da Di Maio : Roma, 26 apr. , askanews, Almeno su una cosa sono d'accordo, nessuno dei tre vede di buon occhio , né per la verità lo considera davvero fattibile, un governo tra Pd e M5s. Ma tra i leader del ...

Salvini - Cav su M5S? Stufo di insulti : ANSA, - ROMA, 25 APR - "Berlusconi paragona i 5 Stelle ai nazisti? E' meglio tacere e rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze. Io voglio dare un governo all'Italia, sono Stufo di ...

Salvini : Cav su M5S? Stufo di insulti : 18.17 "Berlusconi paragona i 5 Stelle ai nazisti? E' meglio tacere e rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze". Così Salvini commenta le parole del leader di Forza Italia che torna ad attaccare il M5S. "Io voglio dare un governo all'Italia, sono Stufo di insulti, capricci e litigi", afferma il leader della Lega.

Salvini : «Resto con Berlusconi». Offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : «Deciditi, deciditi, deciditi». E ancora: «Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non...

Di Maio strizza l'occhio a Salvini : potremmo fare un buon lavoro assieme. Ma il Cavaliere non molla : La telenovela sulla formazione del nuovo governo si arricchisce di un nuovo capitolo. "Credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo ...

Scontro Berlusconi-Salvini. Il Cavaliere : Matteo resta il nostro leader mai parlato accordi con Pd : Maria Stella Gelmini torna a parlare di "responsabilità che deve prevalere", sperando nell'unità del centrodestra. Il Capo delo Stato intanto si è preso due giorni di riflessione: poi si torna al lavoro per cercare di individuare la maggioranza parlamentare per dare un governo al Paese

Cav - nostro leader è sempre Salvini : ANSA, - CAMPOBASSO, 21 APR - "Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il ...

Salvini chiede l'incarico : pronto a rottura con Cav : Roma, 20 apr. , askanews, Non uno ma 'tre passi avanti'. Matteo Salvini è ormai pronto a mollare gli ormeggi da Silvio Berlusconi, e nelle sue dichiarazioni di oggi lo ha fatto ampiamente capire, ...

Salvini - Cav - insulto non costruisce nulla : ANSA, - , RHO-PERO, MILANO, 20 APR - "Berlusconi? Non l'ho sentito e non credo di sentirlo. L'insulto non serve a nulla e non costruisce nulla. Fino alle 15.15 sarò qua al Salone, poi dalle 15.30 farò ...

Governo - il Cav guarda al Pd Ma Salvini : "Mai con i dem" : Silvio Berlusconi ribadisce la posizione di Forza Italia e chiude le porte ad una ipotesi di Governo centrodestra-M5s. Dopo i ripetuti veti da parte di Di Maio, il Cavaliere manda un messaggio molto chiaro parlando da Larino, in provincia di Campobasso: "Con il M5s non avremmo nulla da spartire e non potremmo mai governare. Abbiamo cercato di dare un seguito all'esperienza del centrodestra pensando che fosse utile che qualcuno con la nostra ...