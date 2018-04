ilfattoquotidiano

: Carsoli, donna di 46 anni uccisa dopo una lite. Fermato il compagno per omicidio - TutteLeNotizie : Carsoli, donna di 46 anni uccisa dopo una lite. Fermato il compagno per omicidio - Cascavel47 : Carsoli, donna di 46 anni uccisa dopo una lite. Fermato il compagno per omicidio - RED_269 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #26aprile #Carsoli, donna trovata morta in casa: si indaga sull'ipotesi di omicidio -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Unaromena di 46, Violeta Blindescu, è stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di, in provincia dell’Aquila. Secondo i primi accertamenti, sul corpo sono presenti evidenti segni di violenza.il, Dan George Gabinat, con l’accusa divolontario. L’allarme è stato dato la mattina del 26 aprile proprio dall’uomo, un rumeno di 46poco conosciuto nella zona. Ma il suo racconto, contraddittorio rispetto alla scena del delitto, non ha convinto gli investigatori. L’ipotesi è che l’sia avvenuto al termine di unae che lafosse tenuta segregata in casa. Il suo corpo, infatti, è stato ritrovato senza vita su un letto in una stanza al secondo piano dell’abitazione, dove gli inquirenti hanno scoperto una scena di profondo degrado dal punto di vista igienico e sanitario. Le ...