Carpe Diem | significato | traduzione | frasi e tatoo sull’espressione di Orazio

(Di venerdì 27 aprile 2018) L’espressione latina, utilizzata dal poetavissuto durante il primo secolo avanti Cristo, è entrata da tempo ormai all’interno del nostro linguaggio. Anche se non viene usata in maniera molto frequente, oramai il suoè ben noto ai più: scopriamone laesatta, leche si ispirano a “” e ipiù significativi.diAndando ad analizzare in maniera molto breve queste due parole vedremo che la prima è in latino un imperativo proveniente dal verbo “carpo”, e sta a significare “prendi, cogli”. La seconda invece, letteralmente significherebbe “giorno”, ed è un accusativo che deriva dalla parola “dies”, ma è traducibile anche in senso meno letterale con “attimo, momento, occasione”. In conclusione lache noi tutti abbiamo accolto del famosoè cogli ...