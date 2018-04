Cardiologia | esperti italiani e internazionali riuniti a Catania per il XIX Congresso

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) I più importanti cardiologi ambulatorialidell’American College of Cardiology si incontreranno adal 2 al 5 maggio al XIXannuale di A.R.C.A., l’Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali composta da più di 4mila iscritti e presieduta dal dott. Giovanni Zito, specialista in, cardiochirurgia e medicina dello Sport. L’appuntamento che si terrà presso lo Sheratonha ricevuto il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Regione Sicilia, Università degli Studi di, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia die Azienda Sanitaria Provinciale 3. Tra i temi in cantiere durante le quattro giornate di lavoro: la cardiopatia ischemica, aritmia e l’ipertensione arteriosa, esaminando approfonditamente le problematiche di utilità per la...