Cara città | ritorno alla terra | i giovani italiani hanno riscoperto il lavoro

L'archeologo Carandini : "La Salaria era l'arteria dell'antica Roma. Oggi questa città è ridotta a un colobrado" : "Evidentemente viviamo in una Roma colabrodo. Il simbolo di un Paese che non riesce a garantire il funzionamento della propria Capitale. Di questo si tratta, purtroppo". Andrea Carandini, archeologo e appassionato cittadino di una Roma commenta la situazione delle strade capitoline, commentando in particolare la situazione sulla via Salaria."Il disastro della via Salaria mostra l'immagine di una città ridotta a un colabrodo. Si sa, come ...

Terrorismo - blitz dei Carabinieri del Ros : fermato un cittadino marocchino a Cuneo : Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Roma, le "attività criminali dell'uomo", residente a Cuneo, "fortemente indiziato" di istigazione a delinquere per finalità di Terrorismo e di far parte di un'associazione terroristica.

Sicurezza - i Carabinieri incontrano i cittadini di Gorra e Olle : Mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 20.30, presso la sede della Pro Loco di Gorra e Olle piazza Annunziata, 8 si terrà un incontro pubblico con il Tenente Jacopo Vittorio Rossi Comandante del Nucleo ...

Torino : l’Arma dei Carabinieri al fianco di Città della Speranza con un doppio evento per la ricerca : Una tavola rotonda per raccontare le sfide che attendono la ricerca scientifica in campo medico, seguita da un concerto a scopo benefico della Fanfara. Con questo doppio appuntamento, in programma a Torino venerdì 16 marzo, l’Arma dei Carabinieri, con la Legione Allievi Carabinieri, rinnova il proprio sostegno a favore di Fondazione Città della Speranza, onlus veneta che da oltre vent’anni finanzia la diagnostica e la ricerca scientifica ...

Padova : Comandante interregionale gen. Visone in visita a Carabinieri di Cittadella : Padova, 7 mar. (AdnKronos) - Il Comandante interregionale dei carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone, accompagnato dal Comandante Provinciale dei carabinieri di Padova, Col. Oreste Liporace, si è recato in visita alla Compagnia carabinieri di Cittadella (Pd).Ad accoglierlo il Comandante

PesCara Calcio ko a Cittadella - esonerato Keman : Pescara - Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. La decisione è stata presa dal presidente Daniele Sebastiani nella nottata dopo una lunga riflessione. Fatali al boemo, oltre al ko di ieri a Cittadella, anche i risultati negativi della squadra che si trova a cinque punti dalla zona play-out. La squadra sarà affidata al tecnico della Primavera Massimo Epifani, ma per la sostituzione di Zeman si fa il nome di ...

