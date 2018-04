Canone Rai | ancora pochi giorni per chiedere l’esenzione

Canone Rai - entro il 30 aprile va chiesta l’esenzione : chi ne ha diritto e come fare : entro il 30 aprile si può richiedere l'esenzione del pagamento del Canone Rai per i cittadini con almeno 75 anni e con un reddito inferiore agli 8mila euro annui. Ecco quali sono tutti i requisiti richiesti e come fare richiesta.Continua a leggere

“Rimborso Canone Rai” : attenti al nuovo tentativo di phishing tramite email : A chiunque sia in possesso di un indirizzo email o di profili di messaggistica istantanea è capitato almeno una volta nella vita di ricevere particolari messaggi che cercano di carpire informazioni sensibili attraverso un raggiro. Si tratta del fenomeno, ormai ampiamente conosciuto, del phishing che viene sempre più spesso perpetrato attraverso false email che tentano di ingannare le persone attraverso sconti all’apparenza imperdibili o ...

Su quali apparecchi non si paga il Canone Rai : Quindi sarà necessario che, come con RaiPlay, trovi il sistema per rivedere in streaming anche le televisioni private. Ogni rete ha il proprio sito internet in cui è possibile rivedere, in differita, ...

Canone Rai - attenzione alla truffa via mail : Nelle ultime ore sta girando una truffa che ha dell'incredibile, perché riguarda una delle imposte principali del nostro paese: stiamo parlando del Canone Rai. L'agenzia delle Entrate proprio in queste minuti sta mettendo in allerta gli utenti riguardo proprio questa truffa che come molte altre sfrutta il metodo denominato "phishing", ovvero il furto dei dati degli utenti per ricavare soldi. Vediamo come funziona. La trappola del rimborso Le ...

Agenzia Entrate - cestinare false mail Rimborso Canone Rai senza aprirle : Teleborsa, - Nuovi tentativi di phishing con oggetto " Rimborso Canone Rai ". L'allarme arriva direttamente dall' Agenzia delle Entrate , che invita a cestinare le mail, che dietro la comunicazione di ...

Canone Rai - allarme dell'Agenzia delle Entrate : 'Boom di truffe online' : Il Canone Rai è un tasto dolente per molte famiglie, soprattutto da quando è inserito nella bolletta della luce. Molti si fanno raggirare dalla possibilità di fantomatici rimborsi. A segnalare le ...

Rimborso Canone Rai - 'è una truffa!'/ L'Agenzia delle Entrate avvisa : cestinare mail senza aprirle : Rimborso canone Rai, 'è una truffa!': l'allarme lanciato dalL'Agenzia delle Entrate. Truffa online attraverso la pratica del phishing: importante non

'Rimborso Canone Rai' - attenti alla truffa : Nuovi tentativi di phishing con oggetto 'Rimborso canone Rai '. A segnalare queste truffe online è l'Agenzia delle Entrate che raccomanda di fare "attenzione" e non aprire false mail inviate a nome ...

Agenzia Entrate - cestinare false mail "Rimborso Canone Rai" senza aprirle : Nuovi tentativi di phishing con oggetto " Rimborso Canone Rai ". L'allarme arriva direttamente dall' Agenzia delle Entrate , che invita a cestinare le mail, che dietro la comunicazione di un ...

'Rimborso Canone Rai' - attenti alla truffa : Roma, 24 apr. , AdnKronos, - Nuovi tentativi di phishing con oggetto 'Rimborso canone Rai'. A segnalare queste truffe online è l'Agenzia delle Entrate che raccomanda di fare "attenzione" e non aprire ...

Rimborso Canone Rai - "è una truffa!"/ L'Agenzia delle Entrate avvisa : cestinare mail senza aprirle : Rimborso canone Rai, "è una truffa!": l'allarme lanciato dalL'Agenzia delle Entrate. Truffa online attraverso la pratica del phishing: importante non aprire le mail cestinandole direttamente(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Mail rimborso Canone Rai 2018 di 37 euro : ennesimo tentativo phishing - cosa non fare : In questi giorni impazzano le Mail rimborso canone RAI 2018 dell'importo di 37 euro: una vera e propria ondata di missive elettroniche da parte di un indirizzo fittizio dell'Agenzia delle Entrate sta colpendo molti italiani ma non si tratta di comunicazioni ufficiali, bensì di tentativi di phishing ai danni dei contribuenti. cosa non bisogna fare assolutamente dopo aver ricevuto il messaggio fraudolento? La RAI non sta inviando alcuna Mail ...

Canone Rai - c'è tempo fino al 30 aprile per l'esenzione over 75 : LIMITE REDDITUALE " Per l'esenzione relativa all'anno 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8mila euro, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con ...

Canone Rai - per l'esenzione over 75 c'è tempo fino al 30 aprile : Scade il 30 aprile il termine per presentare la domanda per l'esenzione annuale del Canone RAI per chi ha compiuto i 75 anni."Per ottenere l'esenzione annuale - ricorda Primo Mastrantoni, segretario Aduc - il 75esimo anno di età dev'essere compiuto entro il 31 gennaio di quest'anno. Per ottenere l'esenzione dal secondo semestre -in caso di pagamenti semestrali- il 75esimo anno di età deve risultare compiuto entro il 31 luglio di ...