Candreva | “darei qualsiasi cosa per arrivare in Champions”

(Di venerdì 27 aprile 2018) “L’obiettivo Champions è troppo importante, stiamo rincorrendo e non dobbiamo sbagliare niente. Dareipur di raggiungere la Champions League: non voglio pensare a chiudere il campionato al quinto posto”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter Antonioa due giorni dal big match con la Juventus, match fondamentale per la rincorsa dei nerazzurri alla Champions. “Siamo pronti -assicura il 31enne romano ai microfoni di Premium Sport-Non vediamo l’ora che arrivi questa grande partita perché per noi sarà importantissima per il nostro obiettivo. La Juventus in questi anni ha dimostrato di essere la più forte in Italia, anche in Europa ha fatto bene e troveremo una squadra arrabbiata. Ma dobbiamo pensare a noi stessi perché vogliamoin Champions. Conosciamo i nostri avversari ma ogni partita fa storia a sé: non possiamo ...