Campidoglio | colloquio Raggi-sindaco di Liverpool | “invitato a Roma”

(Di venerdì 27 aprile 2018) La sindaca di Roma Virginiae ildiJoe Anderson hanno avuto oggi pomeriggio un lungo e cordialetelefonico. Lo comunica ilin una nota. La prima cittadina si è sincerata delle condizioni di salute di Sean Cox, il tifoso dei Reds aggredito in occasione della semifinale di andata di Champions League-Roma. La sindacaha espresso la vicinanza della città di Roma, condannando gli episodi di violenza avvenuti la scorsa settimana, ed ha invitato a Roma ilAnderson per un incontro in. (AdnKronos) L'articolodi: “invitato a Roma” CalcioWeb.