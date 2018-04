CAMORRA | BOSS MINACCIA PM | “GLI UCCIDO LA GENTE” Ultime notizie | il figlio di La Torre e

CAMORRA - boss La Torre al 41bis minaccia pm : “Gli uccido la gente”/ Ultime notizie Mondragone : 4 arresti : Camorra, boss di Mondragone al 41bis minaccia pm: “Gli uccido la gente”. Ultime notizie: 4 arresti nel clan La Torre. Stavano riorganizzando l'arsenale per procedere con le estorsioni(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:00:00 GMT)

CAMORRA casertana - le minacce del boss al pm : «Gli uccido la gente» : Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di quattro persone, è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Mondragone insieme al personale del Nucleo...

Napoli - nuovo agguato di CAMORRA : ucciso come un boss a 19 anni : di Nico Falco Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano ...

Napoli - nuovo agguato di CAMORRA : ucciso come un boss a 19 anni - ferito l'amico : Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano insieme per strada ...

Napoli - nuovo agguato di CAMORRA : ucciso come un boss a 19 anni - ferito l'amico : Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano...

Napoli - sei bossoli a Porta San Gennaro : stesa di CAMORRA o colpi esplosi in aria? : Sei bossoli calibro 9x21 sono stati trovati dalla polizia in via Porta San Gennaro, a Napoli. Il rinvenimento è avvenuto su segnalazione al 113. Sul posto anche gli agenti della Scientifica che hanno ...

CAMORRA : in Romania il tesoro del boss Zagaria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

CAMORRA - Colpo al boss Zagaria : arrestati i fratelli Inquieto : C olpo ferale della Dia alla fazione del clan dei Casalesi , cartello camorristico facente capo all'ex boss Michele Zagaria. Milioni di euro L'operazione odierna ha portato all'arresto dei fratelli ...

Boss di CAMORRA uccide immigratoMa viene risarcito dallo Stato E adesso non è più processabile : Ha ottenuto 110 mila euro dallo Stato come risarcimento per ingiusta detenzione: ma ora si scopre che il Boss di camorra aveva davvero ucciso un immigrato. Peccato che non sia più processabile Segui su affaritaliani.it

Tutte le debolezze dei boss della CAMORRA : Dall'amore per il calcio a quello per le merendine e i social network. Ecco come i boss latitanti si sono fatti trovare e arrestare