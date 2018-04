romadailynews

: Camminata da Aosta al Bambino Gesù per la ricerca: Camminata da Aosta al Bambino Gesù per… - romadailynews : Camminata da Aosta al Bambino Gesù per la ricerca: Camminata da Aosta al Bambino Gesù per… -

(Di venerdì 27 aprile 2018)daalper la– il 26 agosto 2018 partirà il nuovo progetto Walk For Research organizzato da Alessandro R. Sabelli in collaborazione con l’ASD Stone Tower. Come per le scorse edizioni, si è deciso di raccogliere fondi per una fondazione che facessepediatrica. Quest’anno supporteremo I4Children, un progetto ideato dalla Fondazione. Anche questa volta Alessandro camminerà lungo un percorso prestabilito a tappe, che partirà dalla Statua di San Bernardo (Verres –) e terminerà all’Ospedaledi Roma, per un totale di 850Km che Alessandro cercherà di chiudere in 15 giorni (o poco più). LA: Le tappe con partenza il 26 agosto 2018 dalla Statua di San Bernardo (tra parentesi i paesi che verranno attraversati in giornata). 26/8 dalla Statua di San Bernardo a Verres (Echevennoz,, Chatillon) 27/8 ...