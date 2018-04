Camera di Commercio di Fermo | approvato all' unanimità il Bilancio d' esercizio per l' anno

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi (3) : (AdnKronos) - Il programma previsto dall’accordo verrà realizzato, infatti, da un team di docenti/ricercatori dell'Università Cà Foscari, esperti digitali selezionati dalla Camera di Commercio e 20 Digital promoters, studenti magistrali o neo laureati utilizzati come collegamento con le imprese. Le

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - Sono 1,2 milioni le risorse che la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare destinerà alla trasformazione digitale delle PMI del territorio nel 2018/2019. Risorse che andranno a finanziare lo sviluppo di una “road map” per la Digital transformation e l'Impresa

Camera di Commercio di Napoli - ecco la parentopoli : «Docenze fittizie a familiari e amici» : Seminari fantasma, «esperti di settore» per i corsi scelti tra parenti e amici, fatture di pagamento dei docenti fittizie. C'è di tutto nell'inchiesta della Corte dei Conti...

Parentopoli alla Camera Commercio Maddaloni : non c'entro con quei cialtroni : Sono doppiamente amareggiato per questa vicenda. In parte, sotto il profilo personale, essendo coinvolto marginalmente solo per una responsabilità sussidiaria, che contesteremo in appello. Ma ...

La Camera di Commercio coinvolge le imprese per il Feff20 : Anche questa volta il nuovo gruppo di ragazzi farà visita alla Camera, dove è in programma l'ormai tradizionale 'ora di economia', in cui sarà loro presentato il mondo produttivo e le ...

Napoli - la grande truffa della Camera di Commercio : condannati gli ex dirigenti : Progetti fantasma e false fatture per intascare centinaia di migliaia di euro destinati a iniziative benefiche, alla diffusione della cultura della legalità, alle luminarie del «Natale a...

Alternanza day - incontro alla Camera di Commercio di Catanzaro : Lo dico anche da imprenditore: abbiamo la necessità di far conoscere ai giovani il mondo del lavoro e i suoi meccanismi. Prima si riesce a far accedere i ragazzi al sistema, più conoscenze gli ...

On line CalabriaFocus.it - il nuovo magazine digitale della Camera di Commercio di Catanzaro : ... scegliendo un linguaggio immediato e diretto nel fornire alle imprese, ai professionisti e ai cittadini informazioni utili, notizie e soprattutto approfondimenti circa le novità del mondo delle ...

Camera Commercio Cs seconda in Italia per dirigenti scolastici iscritti ad Alternanza scuola-lavoro : Il ministro della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli, ha scritto, in occasione di 'Alternanza day', una lettera nella quale ringrazia 'la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ...

Camera Commercio a seconda alternanza scuola-lavoro : La Camera di Commercio incontra gli Istituti Scolastici, il mondo delle Imprese, gli Enti Pubblici per la costituzione di un network territoriale sul tema dell'Orientamento al lavoro e alle ...

Alternanza scuola-lavoro - una giornata di approfondimento alla Camera di Commercio di Baveno : Si svolgerà il prossimo 11 aprile alle ore 15 a Baveno presso la sede della Camera di Commercio del Vco , la seconda edizione dell' Alternanza Day , giornata dedicata al tema dell'Alternanza Scuola-...