Calciomercato Juventus | Allegri all' Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo

Inter-Juventus : formazioni - diretta tv e Calciomercato : Inoltre sarà possibile vedere Inter-Juventus in streaming su Sky Go e Premium Play. Inter-Juventus, non solo campo: che intecci di calciomercato Non solo campo: Inter-Juventus sarà anche una gara con ...

Calciomercato Juventus - gran duello col Bayern Monaco per Emre Can : TORINO - Il braccio di ferro è a due, ma non è detto che ci sarà un vincitore. Juventus e Bayern Monaco vogliono Emre Can , ma rispetto a qualche settimana fa i bianconeri sembrano meno favoriti. ...

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino Video : Dopo la bruciante sconfitta interna della #Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri [Video] nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora. Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus [Video] dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni ...

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino : Dopo la bruciante sconfitta interna della Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri (nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora). Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni d'Italia. Allegri ...

Calciomercato Juventus - aspettando Emre Can mossa per Milinkovic : TORINO - Emre Can continua a inviare segnali positivi alla Juventus, tanto che in Germania cresce il partito di coloro che considerano i bianconeri in vantaggio sul Bayern Monaco nella corsa al 24enne ...

Calciomercato Juventus - rivoluzione in attacco : ecco chi potrebbe arrivare Video : Momento molto delicato in casa #Juventus dopo la sconfitta per uno a zero contro il Napoli, maturata all'ultimo minuto della gara di domenica scorsa. Il gol di Koulibaly ha ridato morale al Napoli, che ora è considerato favorito per lo scudetto, visto il calendario. La Juventus, infatti, dovra' affrontare due gare molto difficili contro Inter e Roma, due squadre che sono alla caccia della qualificazione alla prossima edizione della Champions ...

Calciomercato Juventus - super scambio con il Milan? Video : Giungono interessanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus; le ultime notizie si concentrano su uno dei simboli della Juve di Allegri, ovvero Mario Mandzukic, idolo assoluto dei tifosi bianconeri. Il calciatore croato, che anche quest'anno ha disputato una grande stagione, potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione estiva. Su di lui è molto forte l'interesse di alcuni top club della Premier League inglese, ma ...

Calciomercato Juventus - scatto per il portiere della prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, ko che ha complicato terribilmente le chance di scudetto, un altro obiettivo rischia di sfumare dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League contro il Real Madrid. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda i portieri. Al termine della stagione, saluterà ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...

Calciomercato Juventus - possibili due sorprendenti ritorni Video : Siamo ancora ad aprile, ma gia' stanno circolando numerose voci sul #Calciomercato della #Juventus, che si prospetta davvero scoppiettante nella prossima estate. Una di queste è quella del possibile ritorno di Paul Pogba, calciatore francese che a Torino è cresciuto tantissimo, fino a diventare uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Poi è stato ceduto allo United per la cifra record di centocinque milioni di euro, un trasferimento che ...

Calciomercato Juventus - Marotta apre al ritorno di Morata e Pogba! : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul campionato di Serie A, si avvicina infatti lo scontro diretto decisivo per lo scudetto contro il Napoli, nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo importanti indicazioni di Marotta di Calciomercato, il dirigente apre ai ritorni di Morata e Pogba ai microfoni di Premium Sport: “Io personalmente non credo ai cavalli di ritorno, ma ci sono delle eccezioni. Pogba e ...

Calciomercato Inter - per Cristante è duello con la Juventus : La conferma dell'Interesse arriva direttamente dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi , che ha parlato così a 'RMC Sport': "Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore ...

Calciomercato Juventus - è Alex Sandro il 'sacrificabile' : TORINO - Gente che va, gente che viene. Inevitabile. Detto, in alto, dei vari e variegati obiettivi bianconeri - appunto giocatori più esperti e rodati ma anche altri elementi più di prospettiva da ...

Calciomercato Juventus - offerta folle del Liverpool Video : Caldissimo l'asse Torino-Liverpool; Emre Can è uno dei principali obiettivi della #Juventus e potrebbe diventare bianconero al termine della stagione, quando gli scadra' il contratto. Il centrocampista tedesco avrebbe gia' un accordo con la dirigenza bianconera e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Miralem Pjanic. Stando a quanto riportano i media britannici, comunque, anche il Liverpool ha messo nel mirino un calciatore della ...