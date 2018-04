Calcio | titolo regionale Allievi | Parabita battuto anche al ritorno | Cedas in semifinale

LIVE Italia-Spagna - Finale Cyprus Cup Calcio femminile in DIRETTA : le azzurre sfidano le Furie Rosse per il titolo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale di Cyprus Cup 2018 di calcio femminile tra l’Italia e la Spagna. La formazione di Milena Bertolini va a caccia del primo sigillo in questo torneo internazionale, dopo essere arrivata due volte terza ed una volta quarta nella propria storia. Le azzurre arrivano a questo appuntamento dopo aver sconfitto le svizzere campionesse in carica, il Galles ed aver pareggiato contro la Finlandia ...