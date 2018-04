Cairo | Il Torino non va in Borsa E non lo vendo

Cairo : 'Nessuna intenzione di vendere il Torino' : TORINO - ' Non ho alcuna intenzione di quotarlo, anche se il Torino ha avuto dei buoni risultati anche economici in questi ultimi 5 anni, in cui si sono recuperate perdite del passato. Non è una cosa ...

Cairo : «Non ho nessuna intenzione di quotare il Torino» : Il presidente del club granata, durante un'assemblea della Cairo Communication, ha risposto a chi gli ha chiesto della possibilità di quotare il Torino in Borsa. L'articolo Cairo: «Non ho nessuna intenzione di quotare il Torino» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Torino - importanti annunci da parte del presidente Cairo : Calciomercato Torino – Si sta per concludere una stagione che può essere considerata deludente per il Torino, il pensiero del presidente Cairo è rivolto al prossimo campionato con l’obiettivo di non commettere errori. A ‘TuttoSport’ il numero uno granata ha svelato le sue intenzioni, sopratutto in merito al Gallo Belotti: “La sua posizione contrattuale è chiara: se si presenta un club estero e mette 100 milioni sul ...

Torino - Cairo fa i nomi : 'ecco i calciatori dai quali ripartiremo l'anno prossimo! E su Belotti...' : Piuttosto credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, ...

Calciomercato Torino - Cairo trattiene il Gallo Belotti : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del Gallo Belotti, bomber granata con le polveri bagnate. Le ultimissime notizie

Torino - Cairo stoccata al Milan : “Vogliamo tenere Belotti” : Torino, Cairo- Il presidente del Torino sventa sul nascere l’interesse del Milan per Andrea Belotti. Urbano Cairo ha così dichiarato ai microfoni di “Gr Parlamento”. “VOGLIAMO tenere BELOTTI” “L’obiettivo è ricominciare con una squadra fatta insieme a Mazzarri che ci consenta di fare un bel campionato e puntare in alto. Il futuro di Belotti? L’obiettivo […] L'articolo Torino, Cairo stoccata ...

Torino - Cairo : "Stagione di rimpianti. Ma Belotti non lo vendo" : ... "È il campionato dei rimpianti - sottolinea il numero uno granata a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento -. Abbiamo una squadra importante ma ci è mancato Belotti che, fermato da due infortuni, ...

Cairo : 'Napoli-Torino? Onoreremo il campionato. Belotti resta' : Avevamo puntato molto su di lui non vendendolo - il rammarico del presidente granata ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - Poi a fine girone d'andata ho preso Mazzarri, che da ...

Torino - Sirigu rassicura i tifosi : 'Cairo ha un progetto serio' : Il futuro di Sirigu potrebbe quindi essere ancora a tinte granata anche perché lo stesso portiere, come ha spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport , sembra essere convinto dal progetto ...

Torino - Cairo : 'Milan? Mazzarri sta preparando tutto al meglio' : Torino - ' Mercoledi c'è una partita molto impegnativa, il Milan è una squadra molto importante con giocatori di altissimo livello e che ha fatto molto bene contro il Napoli, quindi da tenere in ...

Torino - Cairo punge la Juve : “Il Rigore di Madrid? Contro di loro non…” : Torino, Cairo- Urbano Cairo punge la Juve. Il Presidente granata, intervistato ai microfoni di “Premium Sport“, ha colto l’occasione per discutere sull’episodio del Rigore di Madrid concesso negli ultimi minuti finali. “Contro DI loro NON L’AVREBBERO DATO…” Stoccata decisa e pungente da parte di Cairo:” Posso solo dire che in Italia quel Rigore a favore non […] L'articolo Torino, Cairo ...

Calciomercato Torino - Cairo su Belotti : 'Milan? Non lo richiederà. Voglio godermelo' : Giovani, bravi e vincenti: qualcuno di loro, chissà, potrebbe rappresentare anche il futuro del Torino. Una delle certezze della squadra granata del presente si chiama Andrea Belotti. E Urbano Cairo, ...

Cairo punge la Juventus : il presidente del Torino scatenato : Il Torino in grande ripresa, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dal successo contro l’Inter, nel frattempo il presidente Cairo punge la Juventus ai microfoni di ‘Radio 105’: “Con i nerazzurri si è visto un Toro d’altri tempi, la squadra era molto ben messa in campo, molto compatta, molto aggressiva. Avevamo molta voglia di vincere la partita davanti al nostro pubblico che meritava un grande successo contro una ...