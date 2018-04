C-At work | quando i gatti vanno al lavoro Le foto

vanityfair

(Di venerdì 27 aprile 2018) C’è un gatto in vetrina, uno comodamente seduto su una poltrona da barbiere, un altro ancora sbircia tra gli scaffali di una biblioteca. Sono i protagonisti del progetto C-Atdi Marianna Zampieri,grafa o meglio gattografa, come lei stessa si definisce. Appassionata diha iniziato a immortalarli con il suo obiettivo dane ha adottato il suo Arthur nel 2012. E inutile dirlo, il suo modello preferito resta lui. «Il mio obiettivo era raccontare la vita di questi, all’interno delle ambientazioni più inusuali». Ovvero i luoghi didei loro padroni, dal negozio di strumenti musicali al laboratorio di ceramica, passando da una sartoria. «Ho cercato di mostrare con questela relazione profonda che s’instaura tra questi felini e chi gli sta accanto, così come la loro grande capacità di adattamento in qualsiasi situazione», racconta ...