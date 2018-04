Buenos Aires | panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta contro l’aumento dei

Design : Brera e Buenos Aires zone più gettonate per car sharing : Milano, 20 apr. (AdnKronos) - Eventi come la Design week trasformano Milano in una delle capitali d'Europa e la mobilità diventa un fattore chiave di successo. Un angolo di osservazione sul 'fenomeno Salone' arriva dal car sharing. Le rilevazioni di DriveNow operatore di car sharing presente a Milan

Michael Bublé e Luisana Lopilato - ballando a Buenos Aires : La felicità è tornata. Michael Bublé, 42 anni, e Luisana Lopilato, 30, hanno un doppio motivo per festeggiare. Il primogenito Noah, 4 anni, sta bene, dopo la diagnosi più difficile, un cancro, che aveva sconvolto la loro vita nel 2016, e c’è un terzo figlio in arrivo. Una femmina, dicono i giornali argentini, patria di lei. LEGGI ANCHEHarry e Meghan, la luna di miele sarà in Namibia Così, dopo aver tirato il fiato, l’attrice e ...

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti volano a Buenos Aires! Storica doppia impresa degli azzurrini! : Una tarda serata italiana che resterà nella storia del Tennistavolo giovanile azzurro quella vissuta fino a pochi minuti fa, che ha visto trionfare, dall’altra parte del mondo, per la precisione ad Asuncion, in Paraguay, Matteo Mutti e Jamila Laurenti nel torneo di qualificazione agli YOG di Buenos Aires. Partiti con i favori del pronostico (entrambi erano testa di serie numero 1), non si sono fatti schiacciare dalla pressione ed hanno ...

Canoa - qualificazioni YOG 2018 : a Barcellona quattro azzurrini tentano di strappare il pass per Buenos Aires : Scattano oggi a Barcellona le qualificazioni, per quanto riguarda la Canoa, agli YOG di Buenos Aires 2018: quattro azzurrini cercheranno il pass per la rassegna giovanile a cinque cerchi. Si tratta di Elena Borghi, Lucrezia Zironi, Matteo Pistoni ed Alberto Moceo. Pistoni e Borghi saranno impegnati sia nel C1 che nel K1, mentre Moceo e Zironi si cimenteranno soltanto nel K1: come da regolamento, gli atleti si misureranno sia nella prova sprint ...

Taekwondo - Gabriele Caulo e Sofia Zampetti fenomenali ad Hammamet! Sono tre gli azzurri qualificati per gli Youth Olympic Games di Buenos Aires : L‘Italia si presenterà agli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires con ben tre atleti nel Taekwondo. Gabriele Caulo e Sofia Zampetti hanno conquistato il pass per i Giochi Olimpici Giovanili, disputando uno straordinario torneo di qualificazione ad Hammamet, in Tunisia, e unendosi ad Assunta Cennamo, che ieri aveva già ottenuto l’accesso alla prestigiosa competizione che avrò luogo in Argentina nel prossimo mese di ottobre. Il ...

Judo - PanAmerican Open 2018 : poker di ori per il Brasile a Buenos Aires : Il PanAmerican Open di Judo 2018 ha fatto tappa in questo fine settimana a Buenos Aires. Nella capitale argentina, però, sono stati i grandi rivali del Brasile a trionfare, con quattro medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo: a salire sul gradino più alto del podio per i colori verdeoro sono stati Diego Santos (66 kg), Marcelo Contini (73 kg), Barbara Timo (70 kg) e Rochele Nunes (+78 kg). L’Ecuador ha terminato in ...

Buenos Aires - lunedì e martedì il G20 : ... si svolge in un'atmosfera tesa, poco prima dell'entrata in vigore dei dazi degli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio, che colpiranno tutti i Paesi del mondo ad eccezione del Canada ...

Buenos Aires - lunedì e martedì il G20 : 18.19 lunedì e martedì i ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali delle maggiori economie del mondo si incontreranno a Buenos Aires, in Argentina, per il G20. Protezionismo e web tax i dossier "caldi" sul tavolo. Il summit,il primo della presidenza argentina del G20, si svolge in un'atmosfera tesa, poco prima dell'entrata in vigore dei dazi degli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio, che colpiranno tutti i ...

ARRESTATO FRATELLO MESSI / Accusa di lesioni e minacce a mano armata a Buenos Aires : ARRESTATO FRATELLO MESSI, accuse di lesioni e minaccie a mano armata a Buenos Aires. Matias litiga con un ragazzo dopo un incidente stradale che lo aveva visto protagonista.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:58:00 GMT)