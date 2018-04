Budapest | Cecchinato in semifinale

Budapest : prima semifinale Atp per Cecchinato : Marco Cecchinato ha centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Gazprom Hungarian Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria.

Tennis - ATP Budapest 2018 : prima semifinale per Marco Cecchinato. Sconfitto in tre set il tedesco Struff : Comincia nel migliore dei modi il venerdì azzurro all’ATP di Budapest. Marco Cecchinato si qualifica per la semifinale del torneo ungherese dopo aver Sconfitto in rimonta in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della prima semifinale della carriera per il siciliano nel circuito maggiore in una settimana fantastica e che era ...

Tennis - Budapest tre italiani ai quarti - Seppi raggiunge Sonego e Cecchinato : Budapest - Sono tre gli italiani ai quarti di finale del "Gazprom Hungarian Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. ...

Tennis - Budapest : tre italiani ai quarti - Seppi raggiunge Sonego e Cecchinato : Budapest - Sono tre gli italiani ai quarti di finale del 'Gazprom Hungarian Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Andreas Seppi batte Mikhail Youzhny e passa ai quarti. Raggiunti Sonego e Cecchinato : Andreas Seppi è praticamente perfetto sulla terra battuta di Budapest e vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 che si sta disputando sul suolo magiaro: superato in poco più di un’ora il russo Mikhail Youzhny con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2, ora l’altoatesino, numero 8 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi, ed il NextGen canadese Denis ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Andreas Seppi batte Mikhail Youzhny e passa ai quarti. Raggiunti Sonego e Cecchinato : Andreas Seppi è praticamente perfetto sulla terra battuta di Budapest e vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 che si sta disputando sul suolo magiaro: superato in poco più di un’ora il russo Mikhail Youzhny con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2, ora l’altoatesino, numero 8 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi, ed il NextGen canadese Denis ...

ATP Budapest - Cecchinato e Sonego volano ai quarti! Rammarico Berrettini : ... bissando quindi il risultato conseguito due anni fa in quel di Bucarest, a cui si aggiunge la concreta possibilità di ritoccare il suo best ranking di numero 82 al mondo , virtualmente sarebbe ...

Atp Budapest - Cecchinato vola ai quarti di finale : Budapest , UNGHERIA, - Marco Cecchinato ha centrato l'ingresso ai quarti di finale del 'Gazprom Hungarian Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato ai quarti di finale! Battuto Damir Dzumhur in due set : Marco Cecchinato non si ferma più a Budapest. L’azzurro, entrato nel tabellone dell’ATP 250 come lucky loser, ha ottenuto un’altra bella vittoria, battendo il bosniaco Damir Dzumhur e qualificandosi ai quarti di finale. Un 6-3 6-1 che non ha lasciato spazio al numero 32 del mondo, letteralmente annichilito, come già a Montecarlo la scorsa settimana, in poco più di un’ora da un Cecchinato convincente, in controllo per ...