Britney Spears vs Christina Aguilera | il quiz | sai riconoscere i testi delle loro hit?

Christina Aguilera : la cantante rivela che lei e Britney Spears erano innamorate dello stesso ragazzo : "Il triangolo no, non l'avevo considerato"

Britney Spears presentata da Ricky Martin - vince il 'Vanguard Award' di GLAAD : Nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2018, si è tenuta la 29° edizione annuale dei 'GLAAD Media Awards', conferiti da 'GLAAD' in rappresentanza dei diritti della comunità 'LGBTQ': Britney Spears ha ricevuto l'ambito 'Vanguard Award'. Ricky presenta Britney sul palco: il discorso della 'Santa' emoziona il mondo intero Nelle ultime ore, sono spopolate online le esclusive immagini della nuova edizione dei 'GLAAD Media Awards 2018', tenutisi in quel ...

Sam Smith è pazzo di un album di Britney Spears di qualche anno fa : Siamo certi che se dovessimo domandare a Sam Smith la top 10 dei suoi dischi preferiti ci sarebbe “Blackout” di Britney Spears. via GIPHY Il cantante di “Too Good at Goodbyes” ha postato un’Instagram Storie nella quale ha dichiarato tutto il suo amore per questo vecchio album di Britney: si tratta di uno screenshot con scritto “uno dei migliori album di tutti i tempi. Senza dubbio”. Sam Smith praises ...

“Ma chi vuoi prendere in giro?”. Britney Spears stavolta ‘esagera’. Negli anni la reginetta del pop ci ha abituato a cambiamenti drastici. Ma mai era arrivata a tanto per i fan : “Non è reale” : Facciamo i seri. È davvero Britney Spears? O è una vecchia foto di Britney Spears? Vecchia di almeno vent’anni, poi. Ombelico (con piercing) in primo piano, ventre piattissimo e viso liscio e perfetto come quello di una ragazzina: non stiamo sognando, è proprio l’indimenticabile popstar di ‘Baby one more time’ la bionda mozzafiato in posa per il nuovo spot di Kenzo. Bè, tutto si può dire tranne che dimostri quei 36 ...

Riecco Britney Spears - protagonista della nuova campagna Kenzo : Dopo diverse speculazioni in rete e sui social, Kenzo ha finalmente svelato la testimonial della nuova Collezione Memento N ° 2: nientemeno che Britney Spears. I fan più accaniti probabilmente avevano già riconosciuto la loro popstar preferita nelle foto pubblicate i giorni scorsi su Instagram dal brand, dove il volto di Brit era ancora poco visibile: negli scatti vediamo infatti una bionda misteriosa che indossa tre abiti diversi della maison ...

Britney Spears torna alla ribalta. L’ex Federline rivendica i meriti e chiede 20mila dollari in più al mese per l’assegno di mantenimento : Il ballerino Kevin Federline ha chiesto a Britney Spears un aumento dell’assegno di mantenimento per poter continuare a “garantire ai figli uno stile di vita agiato“. Sono passati ormai più di 10 anni da quando la coppia ha divorziato e Federline – che ha la custodia di Sean Preston e Jayden James, rispettivamente di 12 e 11 anni – lamenta il fatto che i 20mila euro al mese che la cantante gli versa per il ...

Giorgia a Roma tra il suo pubblico - video e scaletta di Oronero Live dalla cover di Britney Spears al ricordo di Alex Baroni : Uno spettacolo dinamico, sorprendente e ricco di elementi diversi quello portato in scena da Giorgia a Roma venerdì 2 marzo per la prima data del suo Oronero Live, il nuovo tour che la vede protagonista di sei concerti nei palasport. Caratteristica fondante dello show è il megapalco posto centralmente rispetto al pubblico, che imprime necessariamente una grande dinamicità: Giorgia tiene il suo concerto rivolgendosi agli ascoltatori su quattro ...