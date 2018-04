Brasile | Marco Polo Del Nero squalificato a vita per corruzione e abuso d' ufficio

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Marco Cecchinato fermato da Sebastian Ofner nel primo turno in Brasile : Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell'ATP di San Paolo , Brasile, . Sulla terra rossa brasiliana l'azzurro è stato superato dall'austriaco Sebastian Ofner, n.143 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita . Un match nel quale Cecchinato non è riuscito ad essere incisivo nei momenti topici, concedendo il break al rivale senza trovare mai ...