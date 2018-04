Bimba di 4 anni porta l’elastico al braccio per anni | finisce inglobato dalla carne

Bea - la «Bimba di pietra» morta a 8 anni : la truffa a suo nome è una vergogna per l'Italia intera : «Aiutiamo la piccola Bea, dateci 30 euro». Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la «bimba...

Bimba di 6 anni azzannata dal cane del vicino : “Le ha strappato naso - bocca e guancia” : È in condizioni serie, con profonde lacerazioni al volto, una bambina di 6 anni, azzannata da un cane, sembra un Siberian Husky, nel tardo pomeriggio di ieri 25 aprile a Silvi Marina, in provincia di Teramo.Continua a leggere

Uccide Bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli - 31enne giustiziato : Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, il quinto in Texas.Continua a leggere

Bimba di 6 anni azzannata dal cane del vicino : Teramo - È in condizioni serie, con profonde lacerazioni al volto, una bambina di 6 anni, azzannata da un cane nel tardo pomeriggio a Silvi (Teramo). La piccola è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo dove i sanitari si stanno prodigando per tamponare le ferite lacero contuse alla guancia sinistra, al naso e alla bocca, prima di trasferirla, nelle prossime ore, all'ospedale Salesi ...

Sospetta ingestione di varichina - Bimba di quattro anni al Meyer : Volterra , Pisa, , 25 aprile 2018 - Una bambina di 4 anni è stata portata questa mattina da Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per s ospetta ingestione di varichina . Quando i ...

Bimba di 2 anni cade dalle scale e muore : tragedia in provincia di Viterbo : Una bambina di due anni e mezzo di Vetralla è morta ieri sera per una caduta dalle scale di casa, per cause accidentali. dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, ma le indagini sono ancora in corso, ...

La storia di Yuna - Bimba nata con una malattia rarissima che la sua mamma studia da anni : La storia di Yuna, bimba nata con una malattia rarissima che la sua mamma studia da anni La piccolo Yuna è una delle 355 persone al mondo con la mutazione del gene FOXG1 che provoca un grave ritardo mentale e motorio. La bambina, che oggi ha 8 anni, dal punto di vista cognitivo ha solo […]

MINI-CUORE ARTIFICIALE SALVA Bimba DI 3 ANNI/ Il dr.Timothy Baldwin responsabile progetto : "Siamo soddisfatti" : Un MINI-CUORE ARTIFICIALE ha SALVAto la vita di una BIMBA di 3 ANNI: presso il Bambin Gesù di Roma una équipe ha effettuato un intervento unico al mondo trapiantando l'Infant Jarvis(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Bimba di 3 anni salvata con un mini-cuore artificiale : L'incredibile salvataggio di una bambina di soli 3 anni è avvenuto a Roma il 2 febbraio presso l'Ospedale Bambino Gesù. La piccola era da molti mesi in lista per ricevere un trapianto di cuore poiché affetta da miocardiopatia dilatativa. Dopo moltissime lotte i medici sono riusciti ad ottenere uno speciale ed esclusivo permesso per entrare in possesso di un mini-cuore per poter salvare la vita della piccola. Un'operazione davvero incredibile dal ...

