Bill Cosby dichiarato colpevole di stupro

(Di venerdì 27 aprile 2018) Alla fine, la vicenda dell'attoresembra essere arrivata a un punto di svolta. Giovedì 26 aprile, infatti,è statoda una giuria della contea di Montgomery, in Pennsylvania, per lodi Andrea Constand. Il processo era stato annullato nel giugno scorso, in quanto la giuria non era riuscita ad arrivare a un verdetto definitivo: stavolta c'è, e porta conseguenze molto gravi per l'attore di 80 anni. La vicenda Nel 2004 Andrea Constand, che lavorava per la squadra di basket femminile alla Temple University, si era recata a casa diper ricevere consigli per la sua carriera futura (l'attore era infatti un amministratore fiduciario dell'università). La donna ha raccontato di essere stata drogata e stuprata dain quell'occasione. Mentre inizialmente sembrava che non ci fossero speranze per la Constand di veder riconosciuta la ...