Bill Cosby colpevole di molestie sessuali : il ?papà buono? dei Robinson rischia 30 anni di carcere : Bill Cosby riconosciuto colpevole di «aggressione indecente»: quella nei confronti dell'ex «papà buono» dei «Robinson» è la prima condanna...

Bill Cosby condannato : rischia trent'anni di carcere : L'attore ottantenne Bill Cosby, famoso per aver interpretato il ruolo del padre di famiglia nella serie TV "I Robinson" negli ultimi tredici anni, è stato accusato di abusi sessuali da oltre cinquanta donne. Una di queste, dopo una serie infinita di battaglie, è riuscita ad ottenere giustizia. Si tratta di Andrea Constand che, nel lontano 2005, dopo un rapporto di lavoro con l'attore statunitense, ha riferito di aver subito una terribile ...

Bill Cosby colpevole di violenza sessuale ma resta libero : BounceTv interrompe le repliche de I Robinson : Bill Cosby colpevole di violenza sessuale. Dopo un anno d'attesa il re de I Robinson è finito contro il suo crudele destino già annunciato ma mai pronunciato ufficialmente fino a qualche ora fa quando i 7 uomini e le 5 donne della giuria del tribunale di Norristown, in Pennsylvania, al termine della camera di consiglio, hanno deciso la sua sorte. Bill Cosby è stato ritenuto colpevole di tre capi d'accusa per ognuno dei quali rischia 10 anni ...

Bill Cosby condannato per violenza sessuale - rischia 30 anni : Libero su cauzione in attesa della sentenza del giudice, ma la giuria ha già emesso il suo verdetto. Bill Cosby è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale. Fra le decine di accuse arrivare sul papà dei Robinson negli ultimi anni quella per cui viene condannato riguarda fatti del 2004: aver drogato con barbiturici e poi violentato Andrea Constand. La donna che ora ha 44 anni, all’epoca dei fatti, era una dipendente della Temple University ...

Usa - l’attore Bill Cosby dichiarato colpevole di violenza sessuale : Usa, l’attore Bill Cosby dichiarato colpevole di violenza sessuale Cosby era stato accusato da Andrea Constand, una ex dipendente della Temple University, di averla drogata e molestata nella sua casa di Filadelfia nel gennaio 2004 Continua a leggere

Usa - l'attore Bill Cosby dichiarato colpevole di violenza sessuale : Cosby era stato accusato da Andrea Constand, una ex dipendente della Temple University, di averla drogata e molestata nella sua casa di Filadelfia nel gennaio 2004

Bill Cosby CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE/ Rischia 30 anni : la rivelazione della madre di Andrea Constant : BILL COSBY CONDANNATO per VIOLENZA SESSUALE aggravata, rischio 30 anni di carcere per l'ex "papà buono" dei Robinson per una vicenda del 2004 con Andrea Constand(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:22:00 GMT)

Molestie : Bill Cosby colpevole - rischia dieci anni : Cosby invitava le donne a casa con la prospettiva di aiutarle a sfondare nel mondo dello spettacolo e offriva loro da bere un cocktail con sonniferi per poterle poi molestare senza che si ...

Bill Cosby condannato per violenza sessuale/ Il "papà buono" dei Robinson rischia 30 anni di carcere : Bill Cosby condannato per violenza sessuale aggravata, rischio 30 anni di carcere per l'ex "papà buono" dei Robinson per una vicenda del 2004 con Andrea Constand(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:32:00 GMT)

Bill Cosby : l'attore è stato condannato per violenza sessuale aggravata : Bill Cosby, l'attore celebre soprattutto per la sit-com I Robinson, è stato condannato per violenze sessuali aggravate.l'attore e comico statunitense, che oggi ha 80 anni, rischia, quindi, fino a dieci anni di carcere, per ognuno dei tre capi di accusa, e una multa pari a 25mila dollari. La pena verrà resa pubblica nel corso della prossima udienza.prosegui la letturaBill Cosby: l'attore è stato condannato per violenza sessuale aggravata ...

Chi erano I Robinson - serie cult degli anni Ottanta con Bill Cosby protagonista : I Robinson , The Cosby Show , è stata una delle più famose sitcom statunitensi, prodotta dal 1984 al 1992, e creata proprio da Bill Cosby . La serie più seguita d'America per cinque stagioni ...

Bill Cosby colpevole di violenza sessuale - rischia 10 anni : L’attore afroamericano, 80 anni, rischia di concludere i suoi giorni in carcere dopo la sentenza che lo dichiara colpevole di aver drogato e molestato una donna 14 anni fa

Bill Cosby condannato per violenza sessuale : rischia 30 anni di carcere : È il primo processo a una celebrità dell'era #MeToo. Bill Cosby è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale. La giuria di Norristown, cittadina della Pennsylvania appena fuori Filadelfia, ha condannato l'ottantenne star televisiva, protagonista della serie I Robinson, è stato condannato per la violenza compiuta nel 2004 ai danni di Andrea Constand, un'impiegata universitaria oggi 45enne. Adesso rischia fino a trent'anni di carcere.La ...

Bill Cosby dichiarato colpevole di violenza sessuale. L'ex papà dei Robinson rischia 10 anni di carcere : Il comico statunitense Bill Cosby, 80 anni, è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale nei confronti di una donna. Il caso risale a 14 anni fa. Lo rende noto la Bbc.Quella nei confronti delL'ex "papà buono" dei Robinson è la prima condanna dell'epoca #MeToo per un vip di Hollywood. L'attore rischia 10 anni di prigione.