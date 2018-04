Bill Cosby condannato per violenza sessuale | rischia fino a 30 anni di carcere

Bill Cosby dichiarato colpevole di stupro Video : Alla fine, la vicenda dell'attore #Bill Cosby sembra essere arrivata a un punto di svolta. Giovedì 26 aprile, infatti, Cosby è stato dichiarato colpevole da una giuria della contea di Montgomery, in Pennsylvania, per lo #stupro di Andrea Constand. Il processo era stato annullato nel giugno scorso, in quanto la giuria non era riuscita ad arrivare a un verdetto definitivo: stavolta c'è, e porta conseguenze molto gravi per l'attore di 80 anni. La ...

Bill Cosby è stato condannato per violenze sessuali aggravate : Bill Cosby dopo il verdetto (Photo by Mark Makela/Getty Images) Il secondo processo all’attore americano Bill Cosby, oggi 80enne, si è concluso con una condanna. Il primo, iniziato il 12 giugno del 2017, si era concluso il 18 giugno dello stesso anno perché la giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto unanime, costringendo il giudice a ripartire da zero. Cosby rischia fino a 10 anni di carcere per ognuna delle 3 accuse, per un totale di ...

