Berlusconi | Ue spera ci sia argine a M5s

'Il governo? Ho un'idea...'. Berlusconi - l'ultima speranza per non farsi fregare dal M5s : 'Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese. Ma non è questo il momento per esporle'. Silvio Berlusconi è didascalico. Forza Italia affronta il ...

Silvio Berlusconi - il piano sul governo dopo l'incarico alla Casellati : perché spera che fallisca : Nella visione del Cav, la scelta del Capo dello Stato certifica quanto l'ex premier sia ancora centrale sulla scena politica e quanto è determinante Forza Italia perché il centrodestra possa ancora ...

Crozza-Berlusconi esasperato da Salvini 'Me ne vado - voglio morire qui' : Un Silvio Berlusconi esilarante ieri sera sul palco di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, mostra tutta la sua insofferenza nei confronti ...

Giovanni Toti - il tentativo disperato per tenere insieme Berlusconi e Salvini : A spingere sulla linea 'possibilista' dall'interno di Forza Italia verso il Movimento Cinque Stelle è il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che a Radio Capital respinge l'idea di tornare subito ...

Luigi Di Maio spera nei traditori di Silvio Berlusconi : 'Da lì verranno i nuovi responsabili' : Lo spettro di Silvio Berlusconi aleggia sulla testa di Luigi Di Maio. Molti tra i grillini hanno aderito al Movimento 5 stelle proprio in chiave anti-Cav ma quando il candidato premier pentastellato ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sulla mossa disperata : 'Un governo con Salvini e il Pd' : Il clima all'interno di Forza Italia sembra quello di un fortino circondato e pronto a cadere sotto i colpi dei nemici. Dopo l'inciampo del voto il 4 marzo, Silvio Berlusconi e buona parte dei ...

Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini incontrano LeU, Pd e centrodestra diviso

Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: primo contatto e possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. il Pd spera in Berlusconi.

I due capigruppo M5S - Danilo Toninelli e Giulia Grillo - attaccano Silvio Berlusconi : "È un uomo disperato - non siamo in vendita" : I due capigruppo pentastellati, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, attaccano Silvio Berlusconi: "È un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del ...

Roberto Speranza all'Huffpost : "Mai con Renzi e Berlusconi. Con M5S confronto su nostri valori e programmi - o arrivederci" : Roberto Speranza, siamo alla fine della campagna elettorale. Qual è il suo giudizio?Sarò controcorrente, ma le dirò che per me è stata una campagna entusiasmante per una forza come la nostra che si presenta per la prima volta. Ho negli occhi la bellissima piazza stracolma della mia città, Potenza, ieri sera al comizio di chiusura. Ma una campagna difficile anche perché segnata dalla mascalzonata patetica ...

La mossa disperata : risorge l'antiBerlusconismo : Si è risvegliato lentamente, in coda alla campagna elettorale, con il crescere delle apparizioni di Berlusconi in tv e il rischio concreto che, pur da incandidabile, possa vincere le elezioni. Da vecchio saggio quasi sdoganato a sinistra (Scalfari che lo preferisce a Di Maio, Santoro che lo elogia, Cacciari che lo trova «bravissimo, ha veramente imparato a fare politica»), Berlusconi è tornato ad essere una minaccia per la ...

Elezioni : Speranza - Renzi prepara governo con Berlusconi : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Ogni giorno Matteo Renzi rivolge a noi di Liberi e Uguali le sue attenzioni. è un modo per distrarre l’attenzione dall’accordo già fatto con Berlusconi. Ogni voto dato al Pd e ai suoi alleati serve per fare il governo Renzi-Cav”. Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali, a margine di un’iniziativa nella città di Potenza dove è candidato nel collegio uninominale. L'articolo ...