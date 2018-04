Berlusconi : soluzione non può che essere governo di centrodestra : Trieste, 27 apr. , askanews, 'Mi sembra che sia logico aspettare che il Pd assuma, come ha immaginato di fare, una decisione nella direzione del 3 maggio e poi si ritorna. Io credo che la soluzione ...

Berlusconi : soluzione buona per c.destra : 15.05 "Sono molto felice di questo accordo per il bene del Paese. Noi guardiamo agli interessi degli italiani con responsabilità". Lo afferma Berlusconi. "Abbiamo trovato una soluzione molto positiva per il mantenimento dell'alleanza, c'è anche un ottimo rapporto personale fra noi quindi credo di poter guardare avanti con serenità e fiducia" ha aggiunto l'ex premier. E a chi gli chiedeva se si fidasse di Salvini: "Assolutamente sì", ha ...