Berlusconi potrebbe ricomprare il Milan

Blastingnews

: #Berlusconi Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese, ma no… - forza_italia : #Berlusconi Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese, ma no… - sax0lino : @soniabetz1 @marcocf69 Salvini, cara Sonia, non farà nulla perché è totalmente in mano a Berlusconi che si è compra… - nicola_d_oronzo : @PiazzapulitaLA7 #Berlusconi ‘potrebbe’...appunto, in 20 anni avrebbe potuto ma non l’ha fatto; in un’azienda priva… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Quando i tifosi delsentono nominare Silvio, calcisticamente parlando, non possono non provare una fortissima nostalgia. Infatti il Cavaliere, alla guida del club rossonero, ha praticamente vinto tutto, portando la società a livelli mai raggiunti nella sua storia. Un suo ritorno, dunque, verrebbe accolto nel migliore dei modi. La vicenda La società rossonera, sotto la guida cinese e del duo Fassone-Mirabelli, non ha vissuto un'annata particolarmente esaltante. I tifosiisti, infatti, si sarebbero aspettati di lottare per i vertici del campionato di Serie A, invece, a quattro giornate dal termine della stagione, si trovano a battagliare con Atalanta e Fiorentina per un posto nella prossima Europa League. Insomma, il raggiungimento della finale di Coppa Italia sembra non giustificare gli oltre duecento milioni investiti nel calciomercato durante l'estate passata. ...