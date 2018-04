Berlusconi per non farsi battere da Salvini annuncia : 'Ricompro il Milan' : Nel 2013 Mario Balotelli, e già quell'acquisto fu la riprova che la politica sarebbe girata male per il Cavaliere. Ma anche adesso, nonostante la promessa di riprendersi il Milan, le sorti friulane - ...

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

Milan - di nuovo Berlusconi? I tifosi si dividono : ecco perchè… : Milan, DI nuovo BERLUSCONI- Dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente rossonero e messo sull’attenti tutti i tifosi del Milan. Silvio Berlusconi lancia la frecciatina e smuove totalmente l’universo Milan. “Andrà a finire che ricomprerò io il Milan…” PRO E CONTRO Una dichiarazione che ha subito diviso i sostenitori rossoneri. C’è chi sarebbe entuasiasta pensando ai successi […] L'articolo Milan, di ...

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio Lega perno della nuova destra : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

Berlusconi : 'Finirò per ricomprare il Milan' : UDINE - ' Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan '. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , in un incontro pubblico a Udine. L'ex presidente rossonero ha ...

Salvini si tiene aperte tutte le strade. Non chiude la porta a Di Maio e neanche rompe con Berlusconi : Salvini non chiude la porta ai 5Stelle, ma neanche rompe con Silvio Berlusconi: "Matteo? Si tiene aperte tutte le strade, pur non avendo una rotta precisa". Un deputato del Carroccio, molto vicino al segretario, sintetizzata così la strategia della Lega che continua a non considerare del tutto chiuso il canale con Luigi Di Maio nonostante i due leader non abbiano da un po' contatti diretti. In questo momento Salvini galleggia, in attesa ...

Berlusconi : “Di Maio su Mediaset? ?Da esproprio proletario!”/ Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? : Berlusconi: “Di Maio su Mediaset? Da esproprio proletario!”. Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? Rispolverano l'antiBerlusconismo, ma il leader di Forza Italia risponde(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Berlusconi : non credo in accordo M5S-Pd per governo : Udine, 26 apr. , askanews, 'Non credo che arriveranno ad un accordo Movimento 5 Stelle e Pd, che è nostro avversario ma è certamente un partito democratico'. Così Silvio Berlusconi, incontrando i ...

Berlusconi attacca i 5 Stelle «Pericolo come Hitler»|Video Gelo di Salvini : stufo di insulti : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero». Il segretario del Carroccio: «Basta sciocchezze, voglio dare un governo all’Italia»

Berlusconi : "M5S - PERICOLOSI COME HITLER"/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: "Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a Hitler". Il leader di Forza Italia parla da Porzus.

