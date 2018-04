Berlusconi lancia il centrodestra di minoranza Serve un programma per i primi 100

Berlusconi : “Di Maio su Mediaset? ?Da esproprio proletario!”/ Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? : Berlusconi: “Di Maio su Mediaset? Da esproprio proletario!”. Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? Rispolverano l'antiBerlusconismo, ma il leader di Forza Italia risponde(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Di Maio spinge sul conflitto d’interessi : «Tv di Berlusconi lanciano minacce a Salvini» : Nel suo intervento dopo il secondo incontro con Fico il capo politico dei Cinquestelle tocca anche il tema delle televisioni: «È arrivato il momento di dire che un politico non può possedere organi di informazione in Italia».

Di Maio : «Le tv di Berlusconi lanciano minacce velate a Salvini. Bisogna mettere mano al conflitto d'interessi» : Il tema è caro al Movimento, 'storicamente'. Ma in una giornata come oggi, dopo i durissimi attacchi di Berlusconi ai Cinquestelle, dopo le pressioni sulla Lega per sganciarsi da Forza Italia, ritrova ...

M5S-PD : Di Maio rilancia il conflitto interessi contro Berlusconi : I 5 Stelle, con il loro capo Luigi Di Maio, riprendono una storica battaglia della sinistra. Sembra di essere tornati indietro di vent'anni, quando Berlusconi accusava i 'comunisti' di voler colpire l'...

Pordenone - Berlusconi colpito da un uovo : lanciato da un uomo tra la folla : Pordenone - Un uomo ha lanciato un uovo in direzione di Silvio Berlusconi mentre questi era in mezzo alla folla, senza centrarlo. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine. Si ...

Berlusconi : Molise rilancia centrodestra e boccia M5s al Governo : Roma, 23 apr. , askanews, centrodestra prima forza politica regionale e nazionale, Cinque Stelle 'del tutto non credibili per una funzione di Governo'. E' la lettura del risultato delle Regionali del Molise del presidente Fi Silvio Berlusconi. 'Dal ...

Di Maio lancia un ultimatum a Salvini : «Ha 24 ore per mollare Berlusconi» : Il leader teme che l’incarico a Fico scongeli il Pd: «Ti prego non farmi fare il governo con Renzi»

Scanzi : “Berlusconi e insulti a elettori M5s? Non è lucidissimo e teme di non essere più ago della bilancia” : “Gli insulti di Berlusconi agli elettori del M5s? Non credo che siano necessariamente frasi calcolate. Secondo me ci sono due spiegazioni: una anagrafica e l’altra politica”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, spiega le ultime sortite dell’ex Cavaliere. E spiega: “La motivazione anagrafica che nelle ultime settimane Berlusconi non è stato lucidissimo in alcune sue uscite. In campagna elettorale è ...

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Berlusconi show al Quirinale : cede la scena a Salvini ma poi lancia un fendente contro Di Maio : E' una scenetta gustosa, che dice tutto sui rapporti tra Berlusconi e Salvini. I due, con la Meloni, escono dallo studio di Mattarella al Quirinale. E offrono un 'panino'. Ovvero: breve presentazione ...

Berlusconi lancia 'girl power' : "Sarà per me un onore guidare questo gruppo. Ora si apre una fase nuova...''. Nella Sala della Lupa, tra veterani azzurri e debuttanti, Maria Stella Gelmini è eletta all'unanimità per alzata di mano ...

Elezione delle Camere - accordo M5S-centrodestra : Fico alla Camera e Berlusconi lancia Casellati al Senato : accordo Cinque Stelle e centrodestra per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. Il M5S voterà Roberto Fico presidente alla Camera sin dalla prima chiama di sabato 24 marzo. È...