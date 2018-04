Berlusconi | c destra in Aula per fiducia

Berlusconi - Salvini non lascia c.destra : ANSA, - TRIESTE, 27 APR - Se Matteo Salvini resta nella coalizione dopo le Regionali? "Sicuro", quelle che riguardano la rottura della Lega "sono storie inventate da chi ha interesse a inventarle". Lo ...

Berlusconi : "Governo al centrodestra Pd-M5s? La fine dei dem" : Silvio Berlusconi prosegue il suo tour per le elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia di domenica prossima. Il Cavaliere è arrivato a Trieste e ha anche parlato degli scenari per la soluzione del '...

Berlusconi : Salvini non lascia il centrodestra - rottura inventata : "I 5 Stelle sono degli incapaci". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando con il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Il leader di Forza Italia, dopo l'affondo ai pentastellati, torna su Matteo Salvini: ...

Berlusconi : soluzione non può che essere governo di centrodestra : Trieste, 27 apr. , askanews, - "Mi sembra che sia logico aspettare che il Pd assuma, come ha immaginato di fare, una decisione nella direzione del 3 maggio e poi si ritorna. Io credo che la soluzione ...

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio Lega perno della nuova destra : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it

Il Centrodestra teme l'accordo e protesta - Berlusconi contrattacca. Salvini ripete : basta offese : Critiche a un possibile accordo che, si afferma, sarebbe irrispettoso del voto degli italiani. Di Maio attacca il leader di FI sul conflitto di interessi. Usa le tv contro i nemici politici, dice il ...

Berlusconi : 'Il centrodestra è unito e non si può dividere' : "Abbiamo 172 parlamentari eletti con il voto di tutti: la nostra è una forza politica unita, che non si può dividere". Lo ha detto, riferendosi al centrodestra, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando a Pordenone in vista delle Regionali di domenica. "La nostra ...

Roma, 24 apr. (AdnKronos) – "Il centrodestra è una forza unica, con la Lega abbiamo governato 9 anni, governiamo importanti regioni. Non c'è nessuna possibilità di essere rappresentati come una coalizione artificiale". Lo ha detto Silvio Berlusconi a un'iniziativa elettorale in Friuli.

Roma, 24 apr. , AdnKronos, 'Mi sembra assolutamente doveroso che con il 37 per cento sia il centrodestra a dover fare un Governo'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ad un'iniziativa elettorale in Friuli

Berlusconi : Molise rilancia centrodestra e boccia M5s al Governo : Roma, 23 apr. , askanews, centrodestra prima forza politica regionale e nazionale, Cinque Stelle 'del tutto non credibili per una funzione di Governo'. E' la lettura del risultato delle Regionali del Molise del presidente Fi Silvio Berlusconi. 'Dal ...

Berlusconi : Molise rilancia centrodestra e boccia M5s al Governo : "La nostra coalizione - ha sottolineato Berlusconi- cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica. All'interno del centro-destra Forza Italia ...