Benzina e diesel | prezzi su

Ambiente : le emissioni delle auto a Benzina superano le diesel in Europa : A causa della crescita delle vendite di modelli a benzina , le emissioni di CO2 prodotte dalle nuove auto a benzina in Europa hanno superato quelle delle nuove diesel : lo ha reso noto l’Associazione Europea dei costruttori di auto sulla base dei dati della stessa associazione e dell’Agenzia Europea dell’ Ambiente . Nel complesso le emissioni medie prodotte dalle nuove auto nel 2017 sono aumentate dello 0,4% rispetto all’anno ...

Benzina e diesel ripiegano : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Torna la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo il giro di rialzi registrato la passata settimana, infatti, non si segnalano oggi interventi sui prezzi raccomandati delle compagnie, mentre le quotazioni della Benzina e del diesel in Mediterraneo evidenziano un leggero ripiegamento.Sul territorio, intanto, prezzi praticati in salita sull’onda degli aumenti dei giorni scorsi. Nel dettaglio, in base ...