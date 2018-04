Be Happy | Marco Presta e Paola Minaccioni cercano la felicità su Rai3

davidemaggio

(Di venerdì 27 aprile 2018)Nella primavera diarrivano l’intrattenimento e la satira. Alle 20.15, nello spazio che segue Blob e precede Un Posto al Sole, si apa debuttare Be, un nuovo programma dai toni ironici per il quale è prevista una conduzione a due, affidata a. Lo speaker di Rai Radio2 e l’attrice comica, in venti minuti per ogni puntata, ironizzeranno sui costumi e sulle tendenze della società odierna, riferendosi in particolare alla possibilità di essere felici e ai trucchi per esserlo davvero, grazie alla capacità di sdrammatizzare anche le proprie debolezze. Accanto a loro, i conduttori avranno di volta in volta degli ospiti che interagiranno e si presteranno al tono scanzonato dei padroni di casa. Tra i primi ospiti attesi a Beci sono Flavio Insinna, ma anche Max Paiella e Giancarlo Ratti. Questi ultimi, in ...